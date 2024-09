Barano, assistenza per approvare il Puc

Il Comune di Barano deve attivarsi per approvare il PUC, ma l’iter tecnico amministrativo non è ancora concluso. La Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso ha quindi fornito indirizzi all’Utc affinché provveda a conferire un incarico di assistenza per la predisposizione dei documenti tecnico amministrativi e rendere così possibile l’approvazione definitiva. La normativa regionale prevede che «ai fini della concreta attuazione dei contenuti del PUC, è necessario ricorrere alla redazione di Piani Urbanistici Attuativi». Una serie di complessi adempimenti da perfezionare, tanto che come si ricorda in delibera già a maggio 2021 era stato affidato un incarico di supporto al rup per la predisposizione degli atti necessari all’approvazione del PUC, della VAS, delle VINCA e del RUEC. Adesso è necessario un ulteriore supporto. Pertanto viene espresso indirizzo al responsabile del Settore V affinché conferisca incarico di assistenza al rup ed all’Amministrazione Comunale, assegnando un budget massimo di 5.000 euro oltre Iva, Cassa e spese.