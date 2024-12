Angela Merkel: “Non vado più in vacanza ad Ischia per colpa dei paparazzi”

La ex premier tedesca, Angela Merkel – ospite, domenica scorsa, della nota trasmissione TV “che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, su Canale 9 – nel presentare il suo ultimo libro “Freedom” (Libertà) edito, in Italia, da Feltrinelli – non ha perso l’occasione per parlare pure dell’adorato (ex) romitaggio preferito, per le vacanze pasquali: Ischia.

La 70enne ex cancelliera, dal 2005 al 2021, della “locomotiva d’europa”, laureata in fisica, “madrina” dell’attuale riconfermata presidentessa della Commissione EU, Ursula Von der Leyen – per molti anni considerata “la donna più potente del mondo” (con una caratura politica e culturale, di gran lunga superiore a chi oggi si autoproclama “leader del vecchio continente”) ha raccontato di disertare, da diverso tempo, l’isola di Tifeo (per la precisione, dal 2015) a causa dei paparazzi, che la perseguitavano, durante la villeggiatura nella “terra degli Arimi”.

Ad irritare, oltremodo, Angela Dorothea Kasner (questo il vero nome dell’esponente dell’Unione Democratica, teorica del “sincretismo teutonico” – Merkel è il cognome del marito) fu la foto che, nell’aprile 2006, la ritraeva, seminuda, durante una pausa dalle cure termali, in un noto albergo di Sant’Angelo.

La fotografia finì sulle pagine dei principali giornali mondiali, tra cui il diffusissimo tabloid scandalistico inglese “Sun” – di proprietà del magnate australiano, Rupert Mardoch – con palesi allusioni sessiste e commenti poco carini – ai limiti del ludibrio – su cellulite, vene varicose, piedi cavi.

Le scuse pubbliche del governatore della Regione Campania, del sindaco di Serrara Fontana, dei titolari dell’Hotel “Miramare”, non bastarono a lenire l’indignazione dell’ex segretaria del C.D.U. per la palese violazione della privacy – come confermato, in TV, domenica 15 dicembre – nel corso di un raro momento di relax.

Dopo tale episodio, la statista luterana, pur tornando, di rado, ad Ischia fino a nove anni fa – preferì trascorrere le ferie ordinarie, col consorte, in Alto Adige. Ma avendo sempre nel cuore “il primo amore” (“Frau Kasner” frequentava l’isola verde, da anonima docente universitaria, ben prima di diventare famosa, viaggiando, su aliscafi di linea, senza scorta, come una normale turista straniera, fino ai primordi del proprio mandato come Primo Ministro) tanto da inviare un messaggio di solidarietà, ai cittadini di Casamicciola, all’indomani della frana del 26-11-2022.

L’ex Presidente del Consiglio Europeo, la quale, nel 2015, accolse in Germania, circa un milione di profughi siriani e fu protagonista dei piani di risanamento finanziario di Grecia e Portogallo – al termine dell’intervista con Fazio – ha ricordato i battibecchi con Silvio Berlusconi (“un rapporto ben diverso dai sentimenti di stima, amicizia, affetto per Mario Draghi”) ed il piacere provato nel parlare spesso coi pescatori di Sant’Angelo (“la gente di mare, abituata ai disagi, sa superare meglio le difficoltà quotidiane”). Infine la Merkel, cresciuta nella Germania Est – da sempre paladina delle “energie rinnovabili” – ha fatto un accenno al curioso vertice con Putin, a Sochi, nel 2007, quando il presidente russo – per intimorirla – l’accolse in compagnia di un grosso labrador, sciolto, ben conoscendo la fobia della leader liberal-democratica per i cani.