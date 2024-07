Ambulanti abusivi e «aziende in ginocchio», appello alle autorità

Siamo ormai nel clou della stagione estiva e come ogni anno è “esploso” il fenomeno dell’ambulantato abusivo. Da Confesercenti Isola d’Ischia, AicomAicast, Confcommercio isola d’Ischia e Federalberghipare dunque l’invito alle autorità preposte affinché vengano attuati i dovuti controlli per stroncare questo fenomeno. Una battaglia che ha sempre visto in prima linea il presidente di Confesercenti Francesco Pezzullo. La nota è indirizzata alla procura della Repubblica, al prefetto di Napoli, ai sindaci e ai comandanti della Polizia Municipale dei sei comuni isolani, al comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia, al commissariato della Polizia di Stato e al tenente della Guardia di Finanza di Ischia.

Si manifesta la forte preoccupazione delle categorie economiche a fronte di una presenza sempre più massiccia di ambulanti, che comporta «l’occupazione abusiva di spiagge e muretti». Un problema serio, in quanto le spiagge isolane «spesso sono invase da soggetti che vendono borse, occhiali, giocattoli, bijoux, ciabatte, costumi, teli per il mare, vestiti». Veri empori a cielo aperto… Per le categorie economiche è dunque urgente «prevenire la filiera della contraffazione, che coinvolge venditori di prodotti falsi e di dubbia provenienza. Sia per il mancato rispetto delle ordinanze e delle leggi vigenti sul territorio, dopo l’emergenza, sia per gli attuali rincari di energia e carburanti.

Le nostre aziende, purtroppo – prosegue la nota -, sono in ginocchio e non possono permettersi una concorrenza sleale, oltre alle già citate utenze e spese triplicate, anche tenuto conto che la stagione turistica è ormai limitata a 100 giorni…». Le associazioni di categoria dunque «invitano le S.V. Ill.me a volere, per quanto di rispettiva competenza, effettuare i necessari controlli ed i dovuti interventi atti all’eliminazione delle violazioni ed alla punizione dei colpevoli». Fidando nei dovuti riscontri e un pronto intervento.