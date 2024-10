50.2 mm in un’ora di pioggia: bomba d’acqua sull’isola (che va ko)

La giornata di ieri, quella caratterizzata dall’allerta meteo gialla entrata in vigore alla mezzanotte di giovedì 17 e in vigore fino alle ore 23.59 di ieri, venerdì 18 ottobre poi diventata arancione fino alle 23.59 di sabato 19 ottobre sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) ha provocato diversi disagi e allagamenti su tutta l’isola d’Ischia.

Un evento meteorologico che ha toccato, in particolare, il comune di Barano e di Serrara Fontana dove si sono verificati i disagi più insistenti anche se non si sono registrati danni a persone. Sono stati diversi gli allagamenti e diverse le strade invase da fiumi di fango e pioggia che hanno reso la circolazione stradale molto complicata soprattutto nei picchi di pioggia che, nella giornata di ieri, hanno toccato anche quote di 50,2 mm per ora.

Per comprendere l’evento di ieri e per dare una dimostrazione plastica dei numeri che corredano questo articolo e che, riportiamo anche in tabella, c’è da tenere presente il limite che impone l’evacuazione preventiva per le zone più calde di Casamicciola. Dopo i famosi fatti del 22 novembre 2022 e dopo l’installazione di un ulteriore pluviometro e di una serie di ordinanze di protezione civile, sappiamo che il limite che impone l’evacuazione preventiva dei cittadini che abitano nelle zone a rischio di Casamicciola è stato fissato alla quota di 38mm.

Ora che abbiamo dato una dimensione reale ai numeri, possiamo provare a leggere quella che è stata la dimensione pluviometrica che si è abbattuta sull’isola d’Ischia attraverso i dati dei Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile della Regione Campania relativi alle quattro stazioni installate sul nostro territorio: Forio, Monte Epomeo, Ischia e Piano Liguori.

FORIO

L’evento più complesso che si è abbattuto su Forio e registrato dalla Stazione 33430 è stato quello delle ore 08.00 con 30.2 mm. Sempre tenendo presente i 38mm di Casamicciola possiamo paragonare l’evento delle 8.00 con quello delle 7 e quello delle 14.00 rispettivamente di 5,8 e 7.8. Per un totale giornaliero della giornata di ieri, fissato alle ore 18.00 per un totale di 49,4 mm

ISCHIA

Dai dati registrati dal sensore 33436 di Ischia, abbiamo selezione ben 4 eventi da tenere in considerazione. Il dato delle ore 07.00 ha registrato una cumulata oraria di 24,6 che è seguita da quella delle 8.00 con un dato di 1.8 per risalire alle 10.00 con un 15.6. Alle 13.00, per continuare a ragionare con i numeri, il dato è di 4 millimetri. Per un totale giornaliero della giornata di ieri, fissato alle ore 18.00 per un totale di 49 mm

PIANO LIGUORI

L’analisi dei dati si sposta su quelli che sono stati registrati dal sensore 33433 di Piano Liguori nel Comune di Barano di Ischia. Da questa postazione, infatti, arrivano i dati più importanti e che, manco a farlo apposta, collimano con la maggior parte delle difficoltà avute tra Piazza Testaccio, Via Piano e Zona Chianole. La stazione ha registrato, infatti, alle ore 07.00 una cumulata oraria di 33.8 mm, che è diventata, di 50.2 alle ore 10.00, per rientrare alle ore 11.00 con un dato di 5.8. Lo ripetiamo, per comprendere bene questi freddi numeri, basta considerare i 38mm che smuovono l’allerta in quel di Casamicciola. Per un totale giornaliero della giornata di ieri, fissato alle ore 18.00 per un totale di 99.6 mm

EPOMEO

I dati del sensore 18955 denominato Monte Epomeo del Comune di Serrara Fontana ci consente di avere una fotografia quasi sovrapponibile. Alle 6.00 la cumulata oraria era di 4.6 mm, mentre alle ore 07.00 è salita a 37.8 mm per poi diventare di 40 00 alle ore 10.00. Per un totale giornaliero della giornata di ieri, fissato alle ore 18.00 per un totale di 90mm.

