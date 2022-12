41° TORNEO AMATORIALE. Panza Miralisa già in fuga!

Dopo due settimane di stop per via dei noti e tragici eventi che hanno interessato la nostra isola, è ripartito il Torneo Amatoriale “Memorial Pietro Ferrandino”. Sebbene il momento attuale renda davvero complicato sorridere, va detto che le squadre partecipanti sono scese in campo con l’intenzione di regalarsi e regalarci un’ora e poco più di sana distrazione , dopo il doveroso minuto di silenzio in ricordo delle vittime della frana di Casamicciola.

Impossibile non partire, nell’analisi della seconda giornata, dal Buonopane Mar Costruzioni, protagonista di un esordio decisamente positivo (alla prima giornata la formazione buonopanese ha riposato). La squadra di Nicola Di Meglio non si limita a vincere il derby con il Vatoliere Bar da Totò ma addirittura esagera siglando ben sette reti. Man of the match Faustino Oratore, autore di una tripletta, e confermatosi ancora una volta (qualora ce ne fosse bisogno) in grande condizione. Tanti, però, i giocatori in maglia verde rossa sugli scudi. Ad addolcire la serata dei “picciotti” del Vatoliere, nell’altra metà campo, le reti, entrambe siglate nella ripresa, di Ciccone e Carbutti. Primo successo anche per la Pensione Chiappino che, dopo essersi arresa al Panza Hotel Miralisa nella gara d’esordio, batte in rimonta il Blogger Viaggi. A portarsi in vantaggio è la squadra di Ciunfrini con il rigore realizzato da Isidoro Di Meglio. Nella ripresa, però, la Chiappino ribalta tutto con i due Calise, Benedetto e Fabrizio (quest’ultimo in gol dagli undici metri), che regalano la prima gioia a mister Marena. Al Blogger non basta l’assalto finale all’area avversaria per rimettere in equilibrio il match (la Chiappino, dal canto suo, avrebbe potuto chiudere il discorso con un altro tiro dagli undici metri non realizzato). Vittoria di rimonta, e decisamente più rotonda, anche del Panza Hotel Miralisa che, nel confronto con la Casthotels Forio, va sotto (gol di Morgera), prima di scatenarsi con le doppiette messe a segno da Raffaele Ungaro, il cui ingresso in campo a gara in corso cambia il volto del match, e Vito Impagliazzo. Dopo due giornate dalla partenza del Torneo, il Panza Hotel Miralisa è a punteggio pieno e sembra voglia già dare un messaggio al Torneo ed alle sue concorrenti.

RISULTATI 2a GIORNATA

1) Blogger Viaggi-Pensione Chiappino 1-2

2) Buonopane Mar Costr.-Bar da Totò Vatoliere 7-2

3) Panza Hotel Miralisa-Casthotels Forio 4-1

A riposo: Serrara Brac.Al Vecchio Capannaccio

CLASSIFICA

1. Panza Hotel Miralisa 6

2. Buonopane Mar Costruz. 3

3. Serrara Brac.A.V.Capann. 3

4. Pensione Chiappino 3

5. Bar da Totò Vatoliere 3

6. Blogger Viaggi 0

7. Casthotels Forio 0

PROGRAMMA 3a GIORNATA

1) Panza Hotel Miralisa-Blogger Viaggi

Lunedì 19 Dicembre 2022 – ore 20.45 – ISCHIA

2) Bar da Totò Vatoliere-Serrara Brac.A.V.Capannaccio

Martedì 20 Dicembre 2022 – ore 20.45 – BARANO

3) Casthotels Forio-Buonopane MarCostruzioni

Giovedì 22 Dicembre 2022 – ore 20.45 – BARANO

A riposo: Pensione Chiappino

CLASSIFICA DISCIPLINA

Casthotels Forio 4

Bar da Toto’ Vatoliere 3

Blogger Viaggi 3

Panza Hotel Miralisa 3

Serrara Brac.A.V.Capann. 1

Pensione Chiappino 0

Buonopane Mar Costruz. 0

CLASSIFICA MARCATORI “TROFEO MEGA SPORT”

3 RETI: Oratore Faustino (Buonopane)

2 RETI: Aloi Gabriele (Serrara); Mattera Fabio, Di Scala Luigi (Buonopane); Impagliazzo Vito, Ungaro Raffaele (Panza)

1 RETE: Curci Antonio Ciro (Serrara); D’Anna Ciro, Carbutti Daniele, Ciccone Vincenzo (Vatoliere); Morgera Lorenzo (Casthotels); Cigliano Giuseppe (Panza); Di Meglio Isidoro (Blogger Viaggi); Calise Benedetto, Calise Fabrizio (Pensione Chiappino)