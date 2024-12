Villaggio Rosso Natale: Un Magico Evento a Lacco Ameno

Il Comune di Lacco Ameno, in collaborazione con Azzurra Spettacoli, presenta l’evento “Villaggio Rosso Natale”, che si terrà venerdi 20 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 17 circa, partendo da metà corso Angelo Rizzoli a Piazza Santa Restituta.

L’ evento rientra nel cartellone messo a punto dall’amministrazione comunale per le festività natalizie 2024/2025 ” In-Canti di Natale” e promette di incantare grandi e piccini con una serie di attrazioni natalizie che trasformeranno la piazza centrale di Lacco Ameno in un vero e proprio villaggio natalizio grazie all’atmosfera fiabesca.

Tra le meraviglie che attendono i visitatori ci saranno:

gonfiabili di Natale alti 8 metri, casette natalizie gonfiabili allestite per laboratori creativi, il Teatrino Gonfiabile delle Marionette” con l’interpretazione di una favola, Babbo Natale col pupazzo di neve, lo schiaccianoci, il pinguino, pan di zenzero, orso polare gonfiabili, la postazione musicale con angolo distribuzione di pop corn e tanto altro ancora. I nostri bambini vivranno un pomeriggio in un viaggio di fantasia e divertimento, avvolti da un’ atmosfera festosa per celebrare le festività in maniera indimenticabile.