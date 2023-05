Vigili del Fuoco ad Ischia, arriva lo scooter

La direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha fatto recapitare alla stazione d’Ischia uno scooter a tre ruote della Piaggio, adattato da una ditta specializzata veneta autorizzata. Su questo scooter, messo a disposizione per il Corpo dei Vigili del Fuoco, è stata montata una pompa al posto del bauletto. Questa pompa è molto potente ed è attaccata ad una bocchetta in grado di polverizzare in maniera molto efficace l’acqua per dei risultati ottimali in caso di incendio.

Il serbatoio è di 50 litri ed è posto sotto la sella, caratteristica importante se si pensa che ad Ischia le strade non sono sempre agevoli e accessibili per i mezzi più pesanti, rendendo questo scooter utile per il primo intervento. Il casco è dotato di tutte le tecnologie bluetooth per poter comunicare in tempo reale con i colleghi. Hanno inaugurato questo nuovo mezzo a disposizione del corpo dei Vigili del Fuoco.