Territorio e patrimonio: valori a ramengo | #4WD

“L’indecente mercato di Via Morgioni, quello che doveva prendere il porto del vecchio mercato di Via Roma, dopo anni, è diventato un ricettacolo di monnezza, un posto insalubre e una palestra multifunzione per gli amanti del pattinaggio. Un posto indecente per le sue condizioni, per la sua gestione e per il suo utilizzo. Una storia indecente che fa il paio con il mercato nei pressi di Via Roma che, oltre ad ospitare degrado e abbandona non riesce a trovare un’altra utilizzazione. L’ultima volta che ci siamo occupati del mercato di Via Morgioni era a novembre 2017 quando fu aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Napoli in seguito ad un dettagliato esposto che indicava come responsabili gli allora consiglieri comunali. Un’indagine che, poi, però, è stata archiviata nonostante, nelle stesse ore della presentazione dell’esposto, i Carabinieri di Ischia riscontrarono e sequestrarono ben 10 box occupati in maniera abusiva. Da allora, per il mercato di Ischia solo abbandono, sporcizia e piccola palestra dove allenare il consenso di bassa lega che consente a certi personaggi di essere eletti.”

Una sintesi magistrale, quella del nostro Direttore di pochi giorni fa, nel descrivere la situazione da me segnalata a più riprese sin dall’epoca in cui c’era ancora Giosi Ferrandino a disamministrare il nostro Comune e che è stata pedissequamente proseguita anche dal suo successore omonimo Enzo, oggi giunta al procedimento di sgombero di ben diciassette box detenuti sine titulo. Come dire, terra di tutti e di nessuno. O se preferite, l’ennesimo esempio del modo in cui Enzo Ferrandino e compagni gestiscono il patrimonio e il territorio comunale: due elementi che, se vogliamo, sono l’uno parte integrante dell’altro e, in ogni caso, appartengono a noi tutti. E loro li stanno distruggendo senza neppure riservargli non dico le cure per salvarli, ma almeno il colpo di grazia.

Un modus operandi, quello della dis-amministrazione Ferrandino, che non guarda in faccia a nulla e a nessuno, se consideriamo lo stato in cui versano le ex splendide pinete, strade e contrade, il Corso Colonna, la Riva Destra, le spiagge libere, la gestione dei rifiuti depositati impunemente e la cui raccolta continua ad essere più indisciplinata e irregolare di quanto lo siano già gli incivili di turno. E come se non bastasse, anche gli immobili di proprietà del Comune sono trattati allo stesso modo, molti dei quali condotti in locazione da privati a canoni spesso da rivedere ed altri, addirittura, letteralmente abbandonati all’incuria più totale, come la famosa Casa del Fanalista sul Castello Aragonese.

Meritiamo tutto questo? Beh, forse sì.