Tariffa agevolata abbonamento EAV per i residenti a Procida, per i mesi estivi

La mobilità intelligente e sostenibile è ormai considerata come indice di sviluppo di un Paese, ed è stata pertanto inserita, a pieno titolo, tra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030; L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata all’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015, è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) e 169 sotto-obiettivi, da conseguire in ambito sociale, ambientale ed economico entro il 2030.

Gli SDGs mirano a costruire un mondo diverso, più sostenibile sia economicamente che dal punto divista ambientale, attraverso azioni di contrasto alla povertà, di riduzione delle disuguaglianze e di sostegno ad uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Gli obiettivi hanno validità globale, coinvolgendo tutti i Paesi, chiamati a fornire un contributo in base alle proprie capacità. Tutte le componenti della società sono coinvolte nel raggiungimento di questi obiettivi, incluse le imprese pubbliche e private. Ad oggi il Comune di Procida conta una popolazione di circa 10.000 cittadini, a cui si deve aggiungere il transito sul territorio per motivi di turismo, che con la ripresa post-pandemica sta registrando flussi incoraggianti e costanti di visitatori;

Da tanto emerge che negli ultimi anni all’interno del territorio cittadino, il settore dei trasporti è stato caratterizzato da una crescente domanda di mobilità per tutte le modalità di trasporto ed in particolare per quella stradale, con conseguenti impatti negativi sull’ambiente, la qualità della vitae la sicurezza del trasporto. La sfida che il Comune di Procida si propone è quella di assicurare la possibilità di viaggiare in modo sicuro, efficiente e compatibile con l’ambiente, utilizzando tutti i modi di trasporto disponibili, preferendo ovviamente il TPL e la mobilità sostenibile; L’Amministrazione Comunale ha messo a punto strategie per favorire l’adozione nell’ambito dell’area urbana di soluzioni di mobilità sostenibile e intende proseguire in tale percorso per fornire ai cittadini uno stimolo all’adozione di stili di vita più salutari, con effetti positivi anche per la qualità dell’aria

Ricordiamo che con ordinanza n. 72/2024 del Comandante della Polizia Locale, anche in considerazione dei risultati dell’analisi dell’aria da parte dell’ARPAC che dopo un anno costante di rilievi ha evidenziato che il livello dell’inquinamento misurato a Procida è maggiore dei valori riportati nelle linee guida OMS e nuova. Direttiva qualità aria in vigore dal 2030, sono state previste limitazioni del traffico veicolare; Ritenuto, ai fini di ridurre l’uso del mezzo di trasporto individuale, per limitare la congestione del traffico e per ridurre le emissioni di CO2 a livello intercomunale di adottate misure per incrementare l’uso dei mezzi pubblici e promuovere una mobilità sostenibile; nello specifico, l’Amministrazione Comunale intende riconosce un contributo per gli utenti del servizio di trasporto urbano residenti a Procida applicando agevolazioni tariffarie a chi acquista abbonamenti mensili del trasporto pubblico urbano nel periodo estivo;

L’iniziativa prevede la concessione di un contributo pari al 50% del costo dell’abbonamento mensile personale, riconosciuto sull’acquisto di abbonamento per i mesi di luglio e/o agosto; I destinatari del presente intervento sono tutti i residenti a Procida che possono usufruire di servizi di TPL erogati da EAV quale unica concessionaria del servizio di TPL locale nel Comune di Procida senza distinzione di età, sesso, fasce di reddito, categorie sociali o altro; L’Utente acquista l’abbonamento dalle Biglietterie convenzionate dell’azienda di TPL EAV le quali richiederanno, previa rendicontazione, al Comune il rimborso della differenza tra costo dell’abbonamento da Contratto di Servizio e costo scontato sostenuto dall’utente.