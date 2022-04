Strategie e suggerimenti da usare se giochi al blackjack online

Il blackjack online è diventato uno dei giochi più tradizionali e classici con maggior successo all’interno delle piattaforme di gioco sul web. Non solo viene presentato in tantissime varianti, ma può anche essere associato a offerte di bonus senza deposito. E inoltre è uno dei tavoli più apprezzati per chiunque ami provare la modalità dal vivo, per vivere in prima persona ogni azione del blackjack Live. In questo approfondimento potrai scoprire alcuni suggerimenti utili per questo gioco, oltre a valutare l’importanza di una buona strategia per riuscire a primeggiare contro il banco senza sballare.

Perché dovresti usare una strategia al blackjack

Il blackjack è uno di quei giochi da casinò che non può essere improvvisato. È molto semplice, con regole chiare e veloci da apprendere, ma è necessario prendersi un po’ di tempo per capire in che modo comportarsi al tavolo. Conoscere le nozioni base è importante per aumentare notevolmente le tue possibilità di vincita. Usare una strategia al blackjack online, ti aiuta a ridurre al minimo il vantaggio della casa, oltre ad affinare la tecnica. Non ci troviamo di fronte a un gioco di pura fortuna, ma anche l’abilità vuole la sua parte, indipendentemente dal livello di esperienza che hai.

Che cos’è la strategia di base nel blackjack

In questo caso parliamo di suggerimenti preliminari che sono utili per i giocatori neofiti di blackjack online, pronti per mettersi alla prova per la prima volta. Si inizia abituandosi a memorizzare le mosse chiave, così da capire quando è il momento per osare con le tue scommesse. Quando giochi nei casinò online ricorda che dovresti provare a dividere sempre su 8 e assi, mentre è tempo di colpire se hai una mano che va da un punteggio di 12 a 16. Inoltre evita di giocare con l’assicurazione, e memorizza la carta scoperta del banco prima di scommettere.

La strategia conservatrice del blackjack

Grazie a questo tipo di strategia puoi preservare le vincite cercando di adottare un approccio che potrebbe fruttare quando hai abbastanza soldi per giocare. Vediamo nello specifico che cosa prevede! Quando un giocatore vince una mano al blackjack online dovrebbe aumentare la sua puntata e quindi scommettere ancora. Per farlo si consiglia sempre di gestire al meglio il proprio bankroll per giocare solo fino a un tetto di denaro che potrai permetterti di perdere. Anche quando giochi in un casinò online, a prescindere dal tavolo scelto o dalla varietà di blackjack, abituati a iniziare con una scommessa più bassa. Così potrai poi aumentare il suo valore senza correre troppi rischi. Inoltre se perdi una mano, torna alla scommessa originale e ricomincia in modo responsabile a usare la strategia.

Vuoi giocare all’attacco? Prova la strategia Martingale

L’esatto opposto della strategia conservatrice è la strategia Martingale, molto diffusa anche tra i giocatori dei casinò online. Si tratta di una soluzione che prevede un costo più alto nelle scommesse e quindi un bankroll nello cospicuo per ottenere il successo sperato. Dovrai infatti permetterti di perdere e scommettere per ottenere una vincita degna di nota! Per farlo è importante raddoppiare l’importo della puntata ogni volta che ottieni una perdita. Ciò significa che se realizzi una serie negativa, potrebbe risultare una strategia molto costosa. Inoltre è sconsigliatissima nel caso in cui tu voglia provare il blackjack Live. Il principio base della Martingale è semplice: più il rischio è alto e maggiore sono i risultati positivi che puoi ottenere. Provala però solo se puoi permetterti di perdere senza rischiare di indebitarti!

Usa i bonus per massimizzare la tua esperienza con il blackjack online

Giocare nei casinò virtuali senza sfruttare i bonus è il più grande errore che tu possa commettere. Ti permette di accumulare un po’ di denaro in più per aumentare così il totale del tuo conto di gioco. Puoi scegliere tra bonus benvenuto o bonus senza deposito, rispettando i loro requisiti di scommessa per riuscire così a generare possibili vittorie ai tavoli del blackjack. Se procedi con offerte specifiche adatte al tuo livello di abilità potrai riuscire a massimizzare la sua esperienza con blackjack online rendendo più efficace la sua intera sessione di gioco.

Conclusione

Il blackjack online è uno dei giochi da casinò che richiede maggior abilità e attenzione per permetterti di ottenere il massimo in termini di divertimento e intrattenimento. Bisogna conoscere ciò che prevede, le sue scommesse e le sue regole per capire quando è bene abbassare il budget, osare, oppure lasciare il gioco. Le strategie sono un modo sicuro per riuscire a ottenere un proprio vantaggio personale rispetto alla casa. Insomma, se vuoi davvero ottenere il meglio da questo gioco devi conoscere bene ciò che offre e sapere quello che fai. Eviterai spiacevoli sorprese e continuerai a divertirti senza rischi.