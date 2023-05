Stani Verde: “Stop al degrado della Chiaia. Via anche il fango dell’alluvione”

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto, presso il Seasons Restaurant & Lounge Bar, l’incontro tra Stani Verde e gli abitanti della località Chiaia. Come già

avvenuto qualche giorno fa in occasione del flash mob svoltosi a Forio centro,

l’evento promosso dal candidato a sindaco ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno avuto un cordiale e proficuo dialogo con Stani Verde e gli aspiranti consiglieri, evidenziando le numerose criticità che affliggono da tempo immemore la zona.

Nel corso del suo intervento, Stani Verde ha dichiarato: «La Chiaia versa in condizioni degradanti, tra scarichi fognari e travaso dei rifiuti da parte dei camion della nettezza urbana, condizione ancor più disagiante con il caldo estivo. Noi portiamo progetti, non aree di deposito per il fango dell’alluvione, che provvederemo immediatamente a rimuovere, per realizzare aree di sosta in accordo con i privati».

