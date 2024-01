“Stabilizzata” Agnese. La Cianciarelli trova il posto fisso sotto l’albero di Barano

Si è conclusa con successo anche la seconda procedura di interpello avviata dal Comune di Barano per coprire il posto di istruttore direttivo tecnico ex cat. D1 (Area funzionari elevata qualificazione) con assunzione a tempo pieno e indeterminato. La vincitrice è l’arch. Agnese Cianciarelli, che ricopriva l’incarico a tempo determinato di responsabile del Settore V Tecnico e che ora viene dunque “stabilizzata”.

L’Amministrazione comunale si è avvalsa di questa possibilità a seguito dell’accordo a suo tempo sottoscritto per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei volti all’assunzioni di personale stipulato con diversi Enti locali: Carignano (TO), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB). Una gestione in forma aggregata anche in assenza di fabbisogno di personale, che consente la formazione di elenchi a cui attingere in caso di necessità assunzionali.

Anche in questo caso l’iter, sia pure accelerato, ha previsto una serie di passaggi inevitabili. Il responsabile del Settore II Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha avviato la procedura di interpello dell’elenco idonei approvando il relativo bando, pubblicato sul sito del Comune e sulla piattaforma Asmelab. Sono quindi partiti i relativi interpelli nei confronti dei candidati ritenuti idonei ed entro il termine stabilito sono pervenute presso la piattaforma Asmelab venti candidature.

Prima della valutazione di questi candidati, il rup ha adempiuto alla procedura di ricognizione. Il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione ha trasmesso l’elenco del personale in disponibilità presso l’Agenzia Regionale Ormel, contenente un unico nominativo, quello del dott. Francesco Buonocore, il quale però ha rinunciato. Il Consorzio ha fornito allora un ulteriore nominativo, quello di Domenico Merolla, che ha accettato. Sta di fatto che però, dopo il colloquio sostenuto, la commissione nominata per la valutazione dell’idoneità del candidato in ricognizione lo ha giudicato non idoneo a ricoprire il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.

La dott.ssa Buono ha quindi nominato la nuova commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati dell’elenco Asmelab, la cui prova orale si è tenuta il 29 dicembre alle ore 12.00, dopo il differimento dell’orario. Ebbene, al termine della valutazione l’unica candidata ed idonea con un punteggio finale di 8,53/10 punti è risultata proprio la Cianciarelli. Gli altri hanno evidentemente rinunciato. Il rup ha così dichiarato conclusa la procedura di interpello nominando l’architetto vincitrice e procedendo all’assunzione. Ovviamente la Cianciarelli sarà assegnata al Settore V di cui era già responsabile, ma ora il suo rapporto di lavoro è divenuto a tempo indeterminato.