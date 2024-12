Sosteniamo l’ischitana Teresa Di Meglio a vincere negli USA il prestigioso concorso di pasticceria “The greatest baker”

Gennaro Savio | Teresa Di Meglio, nata e cresciuta nella nostra stupenda isola d’Ischia, da anni vive negli Stati Uniti d’America dove, dopo aver messo su famiglia, ha rinunciato ad indossare la Toga di avvocato per dedicarsi anima e corpo alla sua passione per la pasticceria. E grazie alle sue straordinarie ed artistiche creazioni dolciarie, negli States è diventata una delle cake designer più in voga.

Ebbene, in queste settimane Teresa, assieme ad altre 250 cake designer, sta partecipando al prestigioso concorso “The Greatest Baker” e al momento occupa la quarta posizione. Anche noi isolani possiamo contribuire a farle vincere questa competizione che, tra l’altro, le darebbe la possibilità di incontrare Buddy Valastro, il famoso Cake Boss! Il concorso terminerà a fine mese e si può votare ogni 24 ore.

C’è sia il voto gratuito che il voto/donazione a favore dell’ente di beneficenza a supporto di bambini malati di tumore a cui il concorso è legato. Votare richiede meno di 10 secondi. Facciamolo tutti e tutti i giorni per dare una mano ad una nostra concittadina che si sta facendo onore negli Stati Uniti. Di seguito il link per votare Teresa, nella foto immortalata accanto ad un cane che non è altro che una delle sue straordinarie torte. Fate attenzione che il voto viene registrato nel momento in cui appare un rettangolo di colore rosso all’interno del quale è scritto “Your free vote for Dolce Ladybug was received”: Dolce Ladybug | Greatest Baker