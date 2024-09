Soddisfazione misurata. Rosario Caruso: “Senza controlli, la percentuale di differenziata scende!”

Il Comune di Serrara Fontana concretizza l’iniziativa di premiare i cittadini che hanno aderito alla nuova organizzazione della raccolta differenziata. In proposito il vice sindaco e assessore all’Igiene Rosario Caruso, che ha curato in prima persona la “rivoluzione”, fornisce ulteriori dettagli, anticipa le prossime novità e commenta gli esiti: «È stato pubblicato l’elenco dei cittadini che hanno conferito i rifiuti nell’isola ecologica, tra questi i primi 50 sono i beneficiari dello sgravio di euro 200 sulla Tari.I beneficiari potranno richiedere il rimborso se hanno già pagato la Tari 2023 oppure chiedere agli uffici comunali la rettifica del bollettino di pagamento».

Un bilancio positivo: «Si è registrato un notevole incremento delle persone che conferiscono presso l’isola ecologica, nel 2023 ben 149 nuclei familiari». Il vice sindaco ricorda che dal 1 settembre si conferisce presso l’isola ecologica alla località Pantano il mercoledì dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Purtroppo i trasgressori, coloro che si credono “furbi”, non mancano mai. Ma il Comune si è attrezzato per coglierli in flagranza. Caruso riferisce infatti: «Ci sono giunte diverse segnalazioni sul conferimento della spazzatura fuori orario.Tra le segnalazioni, proprio chi abbiamo beccato a conferire fuori orario!Ai signori/signore in foto nei prossimi giorni verrà notificata una multa».

A quanto pare, per ottenere risultati e convincere molti cittadini a collaborare, è necessario far sentire loro il “fiato sul collo”. Una conclusione a cui si è giunti dati alla mano. E il vice sindaco fornisce appunto le cifre relative alla percentuale di raccolta differenziata: «Nel mese di giugno abbiamo raggiunto la percentuale pari al 73% di raccolta differenziata, nel mese di luglio abbiamo ridotto i controlli, risultato? La percentuale di raccolta differenziata è scesa al 66%! Appare evidente che in molti casi il senso civico sia direttamente proporzionale alle sanzioni da pagare! Infatti, sono ripresi i controlli e nel mese di agosto abbiamo registrato una percentuale di differenziata pari al 70%». Sarà necessario un ulteriore lavoro per “educare” l’intera cittadinanza.

La nuova organizzazione si arricchirà di ulteriori novità, anticipate da Caruso: «Sono in arrivo i mastelli che potranno essere ritirati presso il Comune a partire da fine mese. Comunicheremo a breve le indicazioni precise per il ritiro. I mastelli muniti di codice elettronico consentono un puntuale riscontro sulla qualità e quantità di rifiuto conferito. Questo è un primo passo per raggiungere l’obiettivo della tariffa puntuale ossia si paga per quanto si produce! Stiamo lavorando per apportare dei correttivi e per aumentare la platea di coloro che possono beneficiare degli sgravi. Di certo possiamo però ritenerci almeno un po’ soddisfatti per la percentuale di differenziata e a tal proposito ringraziamo i cittadini virtuosi, gli operatori ecologici e gli organi di controllo».