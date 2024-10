Sezioni Primavera, l’Ambito N 13 indice la gara da 741.429,61 euro. L’ente appaltante è il Comune d’Ischia

Parte la gara per l’affidamento delle Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2024-2025. Il coordinatore dell’Ambito N13 Ufficio di Piano Irene Orsino e il rup Filomena Schioppa hanno pubblicato il bando di gara per cui è stazione appaltante il Comune capofila di Ischia.

La procedura aperta indetta verrà espletata sulla piattaforma TuttoGare.

Il finanziamento è garantito dalla Regione Campania per il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione (Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni) e dai fondi comunali FUA quale quota di cofinanziamento degli interventi oggetto di programmazione e con Fondi Comunali FUA “solidarietà comunale – obiettivi asili nido” risorse aggiuntive.

L’appalto è costituito da Lotti funzionali e ha per oggetto la gestione di n. 11 Sezioni Primavera nei comuni dell’Ambito. L’importo a base d’asta, secondo il valore stimato dei singoli lotti funzionali, ammonta a 741.429,61 euro oltre Iva.

Questi i sette lotti per le 11 Sezioni Primavera già programmate: 1 Circolo Didattico di Ischia, – Centro polifunzionale sezione 1 -2-e-3 il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi fino a 15 minori per sezione; Istituto Comprensivo Forio I.C. Don Vincenzo Avallone, il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi è di n. 18 A– Istituto Comprensivo Forio 1 plesso San Vito il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi è di n.6; 1 sezione presso Istituto Comprensivo S. Anna Baldino Plesso di Testaccio e n. 1 sezione Plesso di Piedimonte, il numero previsto bimbi per ciascuna sezione è di n. 10 bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi; Istituto Comprensivo E.Ibsen di Casamicciola Terme, il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi è di n.20; Istituto Comprensivo Capraro di Procida, il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi è di n. 10; Istituto Comprensivo V. Mennella – Lacco Ameno il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi è di n.10; Scuola Infanzia I.C. Forio 2 Plesso Infanzia Serrara, il numero previsto bimbi di età compresa tra 24 e 36 mesi è di n.6.

Gli importi dei singoli lotti al netto dell’Iva. Comune di Ischia Lotto 1: sezioni 1, 2 e 3: 252.369,58 euro; Comune di Forio Lotto 2: 138.546,82; Comune di Barano Lotto 3: 108.847,24; Comune di Casamicciola Terme Lotto 4: 84.123,19; Comune di Procida Lotto 6: 48.695,54; Comune di Lacco Ameno Lotto 6: 54.423,62; Comune di Serrara Fontana Lotto 7: 54.423,62.

L’aggiudicazione avverrà mediante la selezione della migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 9.00 del 29 ottobre.