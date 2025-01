Serrara, occhio alla privacy nella “rivoluzione” della N.U.!

Il Comune di Serrara Fontana ha fatto installare sul territorio un sistema di videosorveglianza e delle fototrappole per individuare i trasgressori alle ordinanze in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Una iniziativa per attuare pienamente la “rivoluzione” nella raccolta tesa ad incrementare la percentuale di differenziata.

Ma tale sistema comporta il trattamento di dati personali dei cittadini e pertanto con decreto del sindaco Irene Iacono è stato nominato un responsabile del trattamento dati ricavati attraverso il sistema di videosorveglianza comunale. Una misura a tutela della privacy.

In premessa si ricorda appunto che «l’Area Vigilanza ha provveduto ad acquistare sistema di videosorveglianza per il centro di raccolta comunale e di fototrappole mobili per i punti sensibili all’abbandono incontrollato dei rifiuti su tutto il territorio comunale» e che «è prevista l’installazione di altri punti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale».

La società affidataria viene ritenuta in possesso dei «requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite in relazione al rapporto giuridico instaurato con la stessa».

Il regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio, approvato dal Consiglio Comunale nel 2014, prevede espressamente le figure del trattamento dati.

Pertanto il decreto sindacale nomina responsabile esterno del trattamento dati ricavati attraverso il sistema di videosorveglianza l’agente agente Andrea Iacono, «che ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare».

La nomina sarà valida per tutta la durata delle operazioni.

Tra i principi generali da osservare, vi è che «ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679».

Previsti divieti di comunicazione e diffusione: «Nell’espletamento del presente incarico, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati».

In particolare dovrà notificare al Titolare ogni sospetto di violazione dei dati personali, fornendo anche la descrizione «delle probabili conseguenze della violazione e delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi».