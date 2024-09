Serrara, incarico per la microzonazione sismica

Il Comune di Serrara Fontana ha beneficiato di un contributo finalizzato all’esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE (Condizione Limite dell’Emergenza) istituito già diversi anni fa e confermato alla luce delle successive OOCDPC del 2021 e 2023 e della delibera di Giunta regionale del 2023. L’Ente ha partecipato all’avviso per manifestazione di interesse bandito qualche mese fa ed è risultato ammesso al contributo per un importo totale pari a 38.000 euro comprese Iva e Cassa. Come attesta il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca, la quota del cofinanziamento a carico del Comune è pari a 9.500 euro, mentre 28.500è l’importo del contributo oggetto di richiesta. Il rup Vacca si è quindi attivato per affidare a professionista esperto il servizio per gli “Studi di microzonazione sismica di livello 3 (MS3)”. Procedendo con affidamento diretto sulla base dell’importo netto di 29.949,56 euro. Per l’esecuzione è stato individuato il geologo di Pagani dott. Francesco Cuccurullo. La procedura di trattativa sul Mepa avviata con la determina a contrarre non si è ancora conclusa, ma mancano solo la presentazione dell’offerta a ribasso e la relativa approvazione dell’affidamento.