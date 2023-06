Serie D. Ischia, la verità di Pino sulla vicenda societaria

Il presidente Pino Taglialatela sgombra il campo da illazioni e scetticismo all’indomani del mancato ingresso in società del noto imprenditore di cui aveva fatto riferimento nei giorni scorsi. Il numero uno gialloblù rompe il silenzio e fa chiarezza:“L’Ischia Calcio è attiva su tutti i fronti e si sta preparando alla prossima, impegnativa stagione, affrontando un campionato da sempre affascinante ma altamente competitivo come quello di Serie D.

Come ormai sportivi e tifosi sapranno, da circa venti giorni eravamo in contatto con un imprenditore interessato a far parte della società, prospettando il passaggio completo della stessa con la contestuale nuova presidenza. La scorsa settimana c’era stata un’accelerazione della trattativa, con la venuta sull’isola della persona interessata, accompagnata da un gruppo di consulenti. Eravamo prossimi al closing (sottolineo che la cessione sarebbe avvenuta in modo del tutto gratuita, per favorire la costruzione di una grande Ischia) quando ad inizio di questa settimana si è verificato un ripensamento della parte interessata, adducendo motivazioni logistiche. L’imprenditore che era in contatto da giorni con la società, ha riferito di non avere la possibilità di seguire le vicende societarie in maniera costante né di poter presenziare in settimana alle sedute di allenamento e agli incontri dirigenziali. Da parte nostra, c’è stata tutta la buona volontà nel favorire tale passaggio di consegne, mostrando disponibilità a prestare la massima collaborazione anche in termini economici.

L’inversione di rotta dell’imprenditore interessato tuttavia non impedisce all’Ischia Calcio di proseguire sulla propria strada”.Il presidente Taglialatela ha concluso l’accordo con l’albergo e il campo che ospiteranno la squadra nel ritiro che inizierà il 24 luglio e terminerà il 12 agosto. La struttura sportiva sarà quella di Palomonte. Staff e calciatori soggiorneranno presso l’Hotel Elia di Buccino, a poca distanza dal campo di allenamento. Tra mercoledì e giovedì prossimi ci sarà un sopralluogo alla presenza del tecnico Buonocore e del preparatore atletico.