San Gennaro, l’opera di Felice Meo stasera in corteo a Napoli

Torna, tra le strade del centro storico di Napoli, lo splendido evento realizzato da Sii turista della tua città e Ass. Radici: la processione in onore di San Gennaro il giorno prima dell’evento del miracolo. Un modo per stare insieme, sentirsi parte di una comunità e invocare buoni auspici.

Protagonista di tutto sarà anche l’opera realizzata da Felice Meo, il busto in ferro di San Gennaro che sarà portato in processione da piazza del Gesù fino al Duomo, con ingresso in chiesa.

Un evento da non perdere, dall’enorme carica emotiva e spirituale. (Foto fb siituristadellatuacitta)

COMUNICAZIONE UFFICIALE DETTAGLIATA PUBBLICATA DA SII TURISTA DELLA TUA CITTA’



La sera prima del 19, cioè il 18 sera, ci raduneremo a piazza del Gesù alle ore 20:30 per dare vita all’iniziativa:

È DE NAPULE LU PATRONO

CHE SIGNIFICA QUESTA PROCESSIONE⁉️

Invitiamo a partecipare tutti i Napoletani e le Napoletane che nella vita hanno scelto LA LUCE e ripudiano senza alcun dubbio le tenebre.

Ci raduniamo nel nome dell’AMORE, della FRATELLANZA, DELLO SCIOGLIMENTO DEL SANGUE

PERCHÉ È UN’EDIZIONE SPECIALE⁉️

Le strade di Napoli sono piene di violenza, cattiveria e odio, in questo periodo.

NAPOLI MAI COME ADESSO HA BISOGNO DI LUCE.

Napoli ha bisogno del Coraggio delle persone che sono Luce, che sono Belle.

LA LUCE DEVE SCENDERE IN STRADA SE CE N’È BISOGNO.

CHE SUCCEDERÀ⁉️

Partiremo alle 21:00 da Piazza Del Gesù, con una banda musicale di 30 Strumenti: i Pegaonda.

Silenzi, Ritmi, si alterneranno fino al Duomo di Napoli dove chiederemo di sedersi sulle scale del Duomo, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare fin dentro il Duomo da un ritmo forte e deciso.

Entreranno prima 30 figuranti che rappresenteranno l’Oscurità.

La processione avrà una sceneggiatura che coinvolgerà 90 persone tra musicisti, figuranti, urlatori, teatranti.

ENTREREMO VERAMENTE NEL DUOMO⁉️

Si.

Il Duomo aprirà le porte per Noi verso le 22:30 circa.

SARÀ LA PRIMA VOLTA.

ACCADRÀ E SIMBOLEGGERÀ UN ATTO STORICO.

Una Processione Popolare, o forse meglio dire, un Corteo Laico viene accolto dalla Sacra Chiesa di Napoli, e non solo, SARÀ ESPOSTO IL BUSTO DI SAN GENNARO, non un FAKE, bensì quello FAMOSO, quello VERO.

E LE CANDELE ⁉️

Ognuno di Noi porta dentro l’Oscurità, per poi decidere durante il Percorso della vita se trasformare la sofferenza in LUCE.

L’ ACCENSIONE DELLE CANDELE SIMBOLEGGERÀ LA TRASFORMAZIONE DEL BUIO IN LUCE.

L’hastag ufficiale sarà: #tuttiloatessosangue