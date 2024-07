Bagnante si sente male a Citara, ci pensa Black

Attimi di paura a Citara, intorno alle 17 del 27 luglio una signora di Panza Angela D’Abundo si è sentita male mentre faceva il bagno con altre amiche non lontano dalla riva. All’improvviso le amiche hanno iniziato ad invocare aiuto perché la signora Angela era in posizione china con la testa sommersa dall’acqua.

Alle grida d’aiuto ha risposto prontamente lo storico bagnino di Citara Black, al secolo Vincenzo Calise, non nuovo a salvamenti in mare, che con poche bracciate ha raggiunto la donna in difficoltà. E tratta subito in salvo a riva.

Fortunatamente solo tanto spavento e la signora poco dopo si è ripresa e non ha avuto necessità di essere accompagnata in ospedale.

Un plauso a Black sempre vigile e presente sulla spiaggia di Citara.