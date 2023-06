Sagra del vino e Sausicciata, al via un corso di tradizioni e balli promosso dalla Pro Loco Serrara Fontana

Con l’avvio della stagione estiva vi é, almeno presso le nostre latitudini, il ritorno anche delle splendide sagre di paese. Momenti unici in cui si fonde assieme cultura, folklore e tradizione, creando un mix unico e ammaliante per turisti e residenti. Giornate all’insegna della nostra più vera tradizione che portano alla ribalta amtichi sapori, antichi suoni e antichi rituali.

Una tradizione che, per sopravvivere ha bisogno di coinvolgere sempre più persone e proprio da qui nasce una particolare iniziativa della Pro Loco Serrara Fontana.

“LA SAGRA DEL PAESE, LA SAGRA DI TUTTI – si legge su un già cliccatissimo post pubblicato sul social dalla grande “F” – Per noi la nostra sagra non e’ più solo un singolo giorno di festa, ma un vero e proprio percorso di apprendimento della cultura e della tradizione che non deve andare perduta nel tempo!

In occasione della 44° Sagra del Vino e Saucicciata, la Pro Loco Serrara Fontana invita bambini e ragazzi a prendere parte all’antica sfilata contadina!

OGNI LUNEDI’ alle ore 18:00 presso la Congrega di Serrara, si terrà un corso gratuito di suoni e balli popolari in compagnia delle insegnanti Nicoletta, Valentina ,Agnese, Laura e Nunzia.

(Info:+39 333 695 1571)

Una occasione bellissima per imparare, scoprire e conoscere le nostre tradizioni e inoltre ci sara’ l’occasione di esibirsi in un piccolo spettacolo il giorno stesso della Sagra (giovedì 3 agosto)!!!

DIVENTA PARTE ANCHE TU DELLA SAGRA!

PERCHE LA RICCHEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO RISIEDE TUTTA NELLA SUA TRADIZIONE, CHE VA PRESERVATA E TRAMANDATA NEL TEMPO <3

Vi aspettiamo numerosi lunedì 19 giugno alle ore 18.00 con la prima lezione!”

Un invito chi non si può dire di no!!!

Foto ivanodimeglio