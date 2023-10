Rosario Caruso: «Doposcuola gratis e sport per tutti, così siamo vicini alle famiglie»

Il vice sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso in un post illustra due proposte a favore dei giovani che intende trasformare in iniziative concrete. «Due proposte che i colleghi amministratori hanno immediatamente condiviso visto il nobile fine.

Qual è il fine? Essere vicini alle famiglie. Essere vicini ai giovani. Come? Favorendo lo studio e l’attività sportiva.

SOSTENIAMO LO STUDIO

Un monitoraggio sul territorio ha fatto emergere la necessità di fare di più per aiutare le famiglie e quindi di riflesso la fascia più giovane della popolazione di Serrara Fontana. Attiveremo un servizio di doposcuola per i bambini che frequentano la primaria e la scuola secondaria di primo grado residenti a Serrara Fontana.

A costo ZERO per: le famiglie in condizioni di disagio sociale (minori assistiti da servizi sociali); nuclei numerosi (più di 3 minori o con ISEE inferiore a 3000 euro) e con quota di compartecipazione pari ad euro 20 (ISEE da 3000,01 a 6.500,00), pari ad euro 35 (ISEE da 6.500,01 a 10.000,00) ad euro 50 (ISEE oltre 10.000,00).

SPORT PER TUTTI

Verranno erogati voucher dell’importo massimo pari ad euro 400,00 per i minori residenti a Serrara Fontana con età compresa tra i 6 e i 17 anni con ISEE del nucleo familiare fino a 15.000,00 euro (per i nuclei familiari che hanno fino a 3 figli) e fino a 20.000,00 (se nel nucleo familiare vi sono 4 o più figli). Le società e/o associazioni sportive potranno accreditarsi per ricevere il voucher.