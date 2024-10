Real Forio, servito il poker di vittorie. Anche Sant’Anastasia si arrende ai biancoverdi

SANT’ANASTASIA – REAL FORIO 2014 1-2

Eccellenza | Girone A | 7a Giornata

Un eccellente Real Forio 2014 conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, confezionando una prestazione entusiasmante per mister Sanchez e i suoi ragazzi, che hanno saputo trasformare a proprio favore una partita difficile. Nella conferenza stampa pre gara, il tecnico biancoverde aveva chiaramente avvertito la squadra delle insidie presenti nell’impegno del “De Cicco”. Malgrado un primo tempo complicato, conclusosi con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Onesto al 42′, i biancoverdi hanno mostrato grande cuore, determinazione e personalità. Il Real Forio ha pareggiato con un rigore di Michele Mosca all’inizio del secondo tempo e poi ha ribaltato la situazione con un imperioso colpo di testa di Pablo Acosta, servito alla perfezione da Blas Cittadini. Così, i biancoverdi hanno ottenuto tre preziosi punti su un campo difficile come il “De Cicco” di Sant’Anastasia, dimostrando una crescente convinzione e personalità. Grazie alla quarta vittoria di fila, il Real Forio 2014 raggiunge i sedici punti e, in attesa dei risultati della domenica, si posiziona al secondo posto in classifica.

La partita. Nel Real Forio 2014 tornano titolari i due Mario, capitan Sogliuzzo e vicecapitano Pistola, mentre Cittadini si accomoda in panchina. Dall’altra parte, Piero Iandoli, il numero uno dei biancoverdi nelle ultime due stagioni, difende la porta. La prima grande occasione arriva all’11’: il Real Forio 2014 riparte velocemente con Castagna che lancia in profondità Mosca. Mosca supera un difensore bianco blu e tira, ma Iandoli para. Al 25’, Onesto tenta un’iniziativa personale avanzando centralmente e calciando, ma Cabrera interviene tempestivamente, concedendo solo un calcio d’angolo ai Monaco’s boys. Le emozioni continuano sul finire del primo tempo. Al 40’ il Real Forio 2014 crea un pericolo con un cross dalla sinistra che Aniceto cerca di sfruttare al centro dell’area, ma viene ostacolato da un avversario e non riesce a concludere. Al 42’, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Onesto. Su un calcio d’angolo proveniente dalla destra, Onesto approfitta di una palla vagante nell’area di rigore e batte Mazzella. Un contatto su Cabrera nell’occasione richiede ulteriori analisi. Il primo tempo si conclude con il Sant’Anastasia avanti per 1 a 0. Durante l’intervallo, mister Sanchez inserisce Acosta e Arrulo al posto di Tomasin e Sogliuzzo, aumentando così la fisicità nel reparto offensivo. Tuttavia, la ripresa inizia con un’altra minaccia per Mazzella, che al 3’ deve rispondere a un tiro insidioso di Bisogno.

Da questo momento in poi, è solo Real Forio a dominare: la squadra biancoverde cerca con determinazione il pareggio, aumentando la pressione sui padroni di casa e rimanendo stabilmente nella loro metà campo. Il gol arriva poco dopo: al 7′, Iandoli tenta un intervento disperato su Castagna, lanciato verso la porta da un passaggio laterale di Di Lorenzo. Sebbene l’ex portiere biancoverde riesca a fermare Castagna, non può nulla quando il pallone giunge ai piedi di Di Lorenzo, che viene atterrato ancora una volta da Iandoli in piena area. L’arbitro fischia prontamente e assegna un calcio di rigore, trasformato con precisione da Michele Mosca. Al 21’, Peluso sfugge sulla sinistra e serve Di Lorenzo, il cui tiro viene però respinto. Ancora più pericoloso è il tiro del 28’, sempre di Di Lorenzo, con Iandoli costretto a una parata straordinaria. Il minuto del sorpasso arriva al 32’: Blas Cittadini, subentrato dalla panchina, si propone sulla destra e crossa al centro per Acosta, il cui colpo di testa non lascia scampo a Iandoli. Per Acosta è il primo gol in campionato, il secondo della stagione considerando la rete in Coppa Italia contro il Montecalcio. Poco dopo, i biancoverdi potrebbero incrementare il vantaggio, ma il gol di Arrulo su punizione di Di Lorenzo viene annullato per fuorigioco. All’89’, il Sant’Anastasia rimane in dieci uomini per l’espulsione di De Luca, dovuta a doppia ammonizione. Dopo sette interminabili minuti di recupero, il triplice fischio finale sancisce il quarto successo consecutivo dei biancoverdi e dà il via ai festeggiamenti per il Real Forio 2014.

IL TABELLINO

SANT’ANASTASIA: Iandoli, De Siena, Di Palma (34’ s.t. Palladino), Sgambati, Vivolo, Sepe, Della Curti (22’ s.t. Esposito), Caiazzo, Onesto (32’ s.t. Xeleshi), Iadelisi (1’ s.t. De Luca), Bisogno (15’ s.t. Ramaglia).

A disp: Delizia, Romano, Piscopo, Napolitano. All. Monaco

REAL FORIO 2014: Mazzella, Tomasin (1’ s.t. Fernandes Arrulo), Cabrera, Di Costanzo, Pistola (22’ s.t. Cittadini), Peluso, Sogliuzzo (1’ s.t. Acosta; 42’ s.t. Pelliccia), Aniceto, Castagna (49’ s.t. Delgado), Mosca, Di Lorenzo.

A disp: Santaniello, Buono, Arcamone, Di Meglio. All. Sanchez

ARBITRO: Sig. Vitalii Diomaiuta della sez. di Salerno (ass. Giugno e Maffia)

RETE: 42’ Onesto (SA); 7’ s.t. Mosca (RF), 33’ s.t. Acosta

NOTE: al 44’ s.t. espulso De Luca (SA) per doppia ammonizione; espulso mister Monaco (SA); espulso Delgado (RF). Ammoniti: Sgambati, Bisogno, De Luca (SA); Delgado, Fernandes Arrulo, Mosca, Pistola, Tomasin, Pelliccia, Mazzella (RF). Angoli 4 – 2. Recupero 2’ e 7’