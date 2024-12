Real Forio, ecco Marchionni. Serrano sotto l’albero di Luigi Amato?

Doveva essere un dicembre senza colpi di mercato all’ombra del Torrione e, invece, i colpi sono arrivati e sono anche di grande calibro. Dopo i saluti di Michele Mosca, l’attaccante che aveva fatto sognare ed entusiasmare i tifosi biancoverdi, Manna e Pisani sono stati protagonisti anche di questa finestra di mercato invernale così come lo erano stai durante il mercato estivo.

Dovrebbero essere due gli innesti per consegnare a Carlo Sanchez una rosa competitiva più di quella attuale che si pone un obiettivo importante. Fino ad oggi il Real Forio ha conquistato quasi tutti i punti conquistati durante lo scorso campionato chiuso a 34 punti con la salvezza all’ultimo secondo. Quest’anno i punti in cascina, quando il girone di andata non è ancora concluso, sono 32. Una riflessione di non poco conto.

E con la seconda posizione blindata, il primo colpo di mercato del Real Forio si chiama Lorenzo Marchionni, calciatore proveniente dal girone I della Serie D anche se l’impegno del presidente Amato, nella giornata di oggi, si potrebbe arricchire di un’altra pedina di qualità. Sotto l’albero del Real Forio si potrebbe aggiungere anche un altro giocatore di peso per la categoria. Emanuele Serrano è il profilo individuato dal Real Forio per rinforzare il reparto offensivo di mister Carlo Sanchez.

Dopo l’addio di Mosca, passato al Gladiator, il club del presidente Amato, si vocifera con insistenza sul mercato, è sulle tracce del ventiquattrenne, ex Montecalcio e Pompei, reduce dall’esperienza con la Real Normanna. Dovrebbe essere il classe 2000 il nuovo colpo per il pacchetto offensivo biancoverde: Serrano, di piede mancino, nasce come ala ma in carriera ha svolto anche il ruolo di prima punta. Cresciuto con la Primavera del Napoli, ha vestito le maglie di Nola, Angri, Albanova e Sorrento. Nelle prossime ore il Real Forio potrebbe accelerare per assicurarsi il sì del calciatore e annunciarlo alla piazza.

Nel frattempo, però, Manna e Pisani hanno annunciato, come già detto, Lorenzo Marchionni. Originario di Grottazolina (Fermo), di ruolo centrocampista, Lorenzo proviene dall’Acireale (Serie D – Girone I) dove ha disputato 15 partite tra campionato e Coppa, con un gol in Coppa e 2 assist.