Promozione, ecco i calendari. Il Procida parte in casa, il Barano in trasferta

Il campionato di Promozione, che vedrà ancora separate le cugine isolane, Procida Football e Barano Calcio, prende il via il prossimo 8 ottobre.

Per la squadra di Biagio Lubrano, l’inizio di questa avventura sarà tra le mura amiche dello “Spinetti” contro la Polisportiva Puglianello. Per i biancorossi, nel frattempo, però, questa avventura non sembra essere iniziata con il piede giusto. Tra i vicoli dell’isola di Graziella si mormora e sembra che non l’inizio non sia dei migliori. Storia diversa, invece, a Barano dove la presenza del presidente con P molto maiuscola, Giosi Gaudioso, ha ristabilito i confini di molti e dato all’intero ambiente un vero e proprio nuovo inizio. E lo si è visto anche con il mercato d’agosto che ha portato al campo sportivo di Testaccio nomi che hanno scritto pagine del nostro calcio. Per Isidoro Di Meglio, l’allenatore arrivato a guidare i bianconeri dopo il rifiuto forzato di Mister Flavio Leo, quest’anno si sono le frecce giuste nella faretra. Accurso, Cerase e Di Spigna possono essere i nomi giusti per riprendere il cammino degli aquilotti.