Procida marcia per la pace: un grido contro i conflitti nel mondo

La partecipazione all’evento organizzato da PROCIDA FOR PEACE, con il patrocinio del Comune è stata ampia e sentita. Sabato scorso, l’isola di Procida ha assistito ad una grande manifestazione di solidarietà e di impegno per la pace. Nonostante la pioggia e le difficoltà, circa 300 persone hanno partecipato alla marcia promossa da PROCIDA FOR PEACE, una rete di associazioni locali, con il patrocinio del Comune. L’evento ha visto la partecipazione di diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, oltre a una significativa rappresentanza delle scuole e di altre realtà educative del territorio.

E’ stata un’occasione per gridare con forza il proprio “no” a tutti i conflitti armati che, negli ultimi anni, stanno insanguinando diverse parti del mondo.

Dalla guerra in Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, dall’instabilità in alcune regioni africane alle tensioni in Asia, sono molti i focolai di crisi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Di fronte a questo scenario drammatico, l’iniziativa di PROCIDA FOR PEACE assume un valore particolarmente significativo, testimoniando la volontà di una comunità di mobilitarsi per promuovere il dialogo, la comprensione reciproca e la risoluzione pacifica delle controversie. Durante la manifestazione, è stato più volte ribadito l’appello per un immediato cessate il fuoco in tutte le zone di conflitto. Solo il silenzio delle armi, infatti, può creare le condizioni per l’avvio di veri processi di pace, basati sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia e sulla cooperazione tra i popoli. In questo senso, l’impegno di PROCIDA FOR PEACE non si esaurisce con la marcia di sabato, ma continuerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con una serie di iniziative volte a promuovere la cultura della pace come valore universale e come processo culturale permanente nelle società moderne.

La marcia si è svolta in modo pacifico e ordinato, grazie anche all’impegno degli organizzatori e al senso di responsabilità di tutti i partecipanti. Un risultato che ha suscitato grande soddisfazione tra i promotori dell’evento, a partire dalle associazioni che hanno dato vita a PROCIDA FOR PEACE: TAM TAM BRASILE, AMATO LIBRO, MINERVA, BICIAMO, VIVARA, RAGAZZI DEI MISTERI, PROCIDA KAYAK, SINERGIA D’ARTE, COOPERATIVA LESS, FIERA DEL LIBRO, APIN, CHIAIOLELLA BORGO MARINARO, LUCIA RONDINELLA, PLEIADI CHORUS, PROCIDA ACADEMY, ISOLA DI GRAZIELLA, MUSIC AROUND PROCIDA, MATTIA FAGNONI, CORO POLIFONICO SAN LEONARDO.

L’auspicio è che l’esempio di Procida possa essere seguito da altre comunità in Italia e nel mondo, nella consapevolezza che la pace non è solo un’aspirazione, ma un obiettivo concreto per cui vale la pena impegnarsi giorno dopo giorno. Solo così potremo sperare di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, un futuro di dialogo, di rispetto reciproco e di collaborazione tra i popoli. La Pace è un valore universale , che oggi, più che mai viene messo in discussione. E’ cosa buona e giusta che si alzi ovunque la volontà pacifica degli uomini di buona volontà, adoperandosi, ciascuno per il proprio livello di responsabilità , ad agire costruendo, mattone dopo mattone le condizioni per una Pace reale e duratura.