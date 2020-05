Preparati con il CIDI Isola d’Ischia per i concorsi scuola e TFA 2020

Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti Isola d’Ischia comunica che è in partenza il secondo modulo di un ciclo di seminari intensivi a distanza finalizzati alla preparazione per la partecipazione alla procedura straordinaria per l’abilitazione scuola secondaria, al concorso scuola (ordinario e straordinario), nonché alle prove d’accesso al TFA Sostegno V ciclo.

Le attività formative del secondo modulo saranno tenute da Jane Valletta in modalità a distanza. In particolare il secondo modulo si terrà nei mesi di maggio e giugno e prevede cinque incontri tematici con cadenza quindicinale, con videolezioni, videoincontri, dispense, test di verifica/simulazione, due verifiche scritte corrette.

Il primo videoincontro è fissato per il 9 maggio. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Inoltre ai partecipanti al secondo modulo sarà possibile accedere senza ulteriori costi a tutti i materiali on line relative alle lezioni del primo modulo tenute dalla medesima formatrice del CIDI isola d’Ischia.

E’ attivato a distanza uno sportello di consulenza personalizzato per: verifica dei requisiti di ammissione, conseguimento dei 24 CFU, incrementare il punteggio dei titoli valutabili, definizione di un percorso formativo personalizzato, materiale didattico per lo studio e l’approfondimento personale, assistenza per l’inoltro della domanda di partecipazione, attività formative intensive per specifiche discipline, anche per piccoli gruppi. E’ possibile ricevere informazioni scrivendo alla mail ischiacidi@libero.it. Maggiori informazioni su www.ischiacidi.it.

A breve saranno rese note le date e le modalità per partecipare gratuitamente ad una serie di webinar informativi sulle procedure concorsuali e sul TFA Sostegno.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016.