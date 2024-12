“Tu, bambino, giochi e ti diverti, com’è giusto che sia. Qualcun altro, altrove, anche grazie al contributo dei tuoi genitori e alla disponibilità di chi ci collabora, sopravvive!” A.S.D. Forio Basket ‘77 Organizza PizzaTombola del MB pro Trame Africane Onlus

LUNEDÌ 16 DICEMBRE dalle 19,00 alle 21,30

a Villa Spadara in via Calosirto, 82 – Forio

Libera partecipazione con quota di €10,00 a persona. Prenotazione in palestra già da oggi. Tale quota prevede beneficenza a Trame Africane onlus, pizza a taglio, patatine fritte, Coca-Cola, acqua, gioco della tombola MB con gadget per tutti e premi vari più consistenti sorteggiati sul finire della serata.

Possono partecipare anche fratelli, sorelle, parenti e amici non iscritti al minibasket.

I genitori o gli accompagnatori non sono ammessi al tavolo dei bambini. Essi, se vogliono, potranno accomodarsi in tavolo a parte e usufruire dello stesso menù dei bambini previo versamento di quota uguale. L’iniziativa avrà luogo solo se sarà raggiunto il numero di almeno 20 partecipanti.

Grazie per la disponibilità e la collaborazione.