Pattinaggio. Sister’s Skating alla conquista del Trofeo di Federazione F.I.S.R.

Martedì 25 aprile si è svolta la prima fase del Trofeo Regionale F.I.S.R. dove la compagine ischitana diretta da Michela e Maria Pettorino, era presente con trenta atleti ed ha portato a casa un bel bottino di medaglie: 2 ori, 1 argento, 4 bronzi e ben 5 quarti posti ed ottimi piazzamenti dal quinto in poi.

La scuola ischitana, da sempre impegnata nella cura del folto vivaio, ha dimostrato, con questi numeri, che il buon lavoro ripaga sempre, molte le società iscritte e alcune anche molto blasonate, ma i ragazzi della Sister’s Skating hanno dato prova di grandi miglioramenti tecnici ed una buona concentrazione, frutto del lavoro assiduo che le insegnanti svolgono con la supervisione di Claudio Scala allenatore napoletano facente parte della squadra nazionale, nonostante le tante difficoltà che incontrano a causa di un impianto non adeguato per lo svolgimento de! pattinaggio artistico a rotelle sull’isola d’Ischia.

Nel frattempo, il prossimo appuntamento é per il primo maggio dove le Sister’s Skating arriveranno con un altro carico di atleti che si confronteranno con circa un centinaio di atleti della Regione.

Soddisfatte le allenatrici anche se sempre proiettate verso un futuro ancora più radioso che possa dare l’opportunità ai loro atleti di poter ottenere ancora risultati pit importanti, infatti ad inizio aprile si é laureata campionessa Provinciale per la categoria Giovanissimi A la piccola Castagliuolo Aurora.

“Questo risultato ci dà ancora maggiore carica affinché si possa essere sempre più numerosi per le gare di Federazione. Segno, questo, di una crescita costante della nostra scuola, che ha comunque, sempre l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Ogni atleta ha una sua personalità e una sua capacita di apprendimento e a tutti deve essere data la possibilità di esprimersi al meglio delle proprie capacità” queste le parole della allenatrice Maria Pettorino.