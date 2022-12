Pallanuoto. IMC, ecco il primo derby stagionale

Si chiude con una sfida affascinante, da giocare a viso aperto e senza alcun timore reverenziale di sorta, un anno che resterà indelebilmente impresso nella storia della società. Nell’incontro valevole per la settima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bava Opportunity Ischia Marine Club affronta alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 15:00, il Circolo Canottieri Napoli, terzo in classifica con 15 punti.

L’impegno, almeno sulla carta, si presenta decisamente arduo per gli ospiti che si trovano faccia a faccia con una squadra composta da diversi elementi che hanno giocato nella massima serie e capace, nello scorso giugno, di sfiorare il salto di categoria trascinando la De Akker a gara 3 di finale playoff.

Momento positivo per la formazione isolana che nelle ultime due partite ha raccolto quattro punti e proverà, certamente, a prolungare la striscia di risultati utili. Il vantaggio di poter entrare in acqua senza avere nulla da perdere, non è certamente la sfida contro il Circolo del Molosiglio a dover portare punti pesanti in chiave salvezza, e l’esperienza accumulata dai senatori nelle numerose stracittadine giocate in carriera saranno le armi fondamentali da poter sfruttare per provare a complicare i piani della truppa allenata da Enzo Massa. Alla vigilia presentano il match capitan Ciro Centanni e il centroboa Ernesto Serino

Ciro Centanni

Mi sembra doveroso sottolineare che è motivo di grande orgoglio per la società Ischia disputare questo derby contro il Circolo Canottieri Napoli, club storico che ha delle importanti origini dal punto vista pallanuotistico. La promozione in serie A2 è stata un risultato storico che apre le porte a confronti di questo livello. La partita di domani sarà una sfida nella quale noi giocheremo a viso aperto. In squadra ci sono diversi elementi che hanno disputato diversi derby. Abbiamo giocatori di grande esperienza nella nostra squadra che hanno disputato stracittadine anche più importanti e sentiti che ci offriranno sicuramente il loro contributo che sarà di fondamentale importanza. Non abbiamo nulla da perdere, ci troviamo di fronte alla Canottieri Napoli, una delle squadre più attrezzate del girone Sud. Abbiamo voglia di dire la nostra e di disputare una buona partita. Che vinca il migliore!

Ernesto Serino

Il match di domani è una sfida molto importante che arriva dopo i nostri primi due risultati utili in campionato e quindi si cerca di non interrompere questa striscia positiva. Indubbiamente però guardiamo in faccia alla realtà, ci aspetta una partita molto complicata, la Canottieri è molto forte. Noi possiamo giocarci le nostre carte ed entreremo in acqua convinti e decisi di fare il meglio. In ogni partita può succedere di tutto e non è detto che ci sia un vincitore scritto prima del fischio d’inizio.