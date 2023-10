L’Isola di Ischia si candida all’organizzazione dei campionati italiani di foto e video sub

Quando faccio degli interventi pubblici non preparo mai nulla perché mi piace trasmettere alle persone che sono intorno a me, quelle che sono le emozioni, vere, del momento. Mentre lei faceva il suo intervento che mi ha colpito profondamente, pensavo a cosa dire per ringraziarla. Mi sono palesate migliaia di cose da poterle dire, perché veramente le sue parole hanno aperto un po’ i cuori di tutti e ci hanno anche un po’ rasserenati sul futuro del nostro tribunale.

Però lei ha detto giustamente che magari da Firenze in su ci si saluta con la stretta di mano e non c’è questa empatia che, magari, riusciamo a dare noi al Sud. Noi italiani dal cuore rude, come ha detto lei, duro come la roccia, oggi ci siamo sciolti alle sue parole. Nel pensare a cosa dire, poi l’ha data lei la soluzione Io la devo salutare alla ischitana e le devo dire “obrigato”

Dalle sue parole, avvocato, emerge l’amore per l’isola di Ischia. Quando ci siamo trovati insieme a parlare di questo problema, lei mi hai chiesto di darvi forza in questa impostazione e mi ha tratto un monito, quello di essere uniti come isola. La presenza degli altri sindaci dimostra che stiamo andando in quella direzione e che siamo tutti uniti.

Adesso veniamo a un altro insegnamento all’onorevole Andrea Del Mastro.

invito il nostro vice sindaco Angela Albano perché, mi ripeto, io penso che le donne debbano essere sempre al centro delle nostre azioni perché, come dicevo prima, la forza che hanno le donne, noi maschietti c’è, la sogniamo. Tant’è vero che abbiamo un leader che sta facendo veramente bene, sta dimostrando che le donne hanno una marcia in più.

Onorevole, a me l’arduo compito. “Il Consiglio comunale nella seduta del 3 ottobre 2009 ha conferito la cittadinanza onoraria del Comune di Forio all’onorevole avvocato Andrea Delmastro delle Vedove, interpretando i sentimenti di stima, gratitudine e riconoscenza della comunità foriana per la meritoria opera di supporto alla popolazione, alle istituzioni locali e per la partecipazione, per la particolare attenzione ed impegno per la stabilizzazione della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli presente sull’Isola d’Ischia, con un duplice presupposto giustizia di prossimità e insularità di cui all’articolo 119 della Costituzione”.

“Il Consiglio comunale, nella seduta del 3 ottobre 2023, ha conferito la cittadinanza onoraria del Comune di Forio all’avvocato Francesco Caia, interpretando i sentimenti di stima, gratitudine e riconoscenza della comunità Floriana per la particolare attenzione ed impegno nella qualità di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e successivamente componente del Consiglio Nazionale Forense per la stabilizzazione della sezione distaccata del Tribunale di Napoli, presente sull’Isola d’Ischia, così come degli altri tribunali delle isole minori”.

L’Isola di Ischia si candida come sede ufficiale per i Campionati Italiani di Fotografia e video Subacqueo organizzati dalla Fipsas nel 2024. In occasione dell’Eudi Show di Bologna, a poche settimane dal successo dei Giochi del Mare, le acque del ‘Regno di Nettuno’ si ripropongono ancora una volta come scenario unico nel panorama subacqueo italiano. “Lo scopo è quello di continuare a dare visibilità alla nostra terra – hanno spiegato Irene Iacono, sindaco di Serrara Fontana e Luigi Di Vaia, Assessore al turismo di Ischia – perché i campionati italiani di foto e video rappresentano un fil rouge unico, capace di portare nuova linfa ai nostri territori e i nostri meravigliosi fondali. Abbiamo a disposizione ogni tipo di campo gara, la nostra terra può a giusta ragione dimostrare di essere un paradiso per chi ama la subacquea”.

A loro ha fatto eco il presidente della Fipsas, prof. Ugo Claudio Matteoli: “Oggi Ischia fa rima con ‘lungimiranza’. L’isola si presta ad ospitare gare nazionali e internazionali di fotografia e video subacqueo. La candidatura è di quelle ‘forti’, hanno tutte le carte in regola per la definitiva assegnazione”.

La candidatura ufficiale, presentata in occasione dell’Eudi Show di Bologna, è stata accompagnata da sei proposte di logo realizzate per l’occasione dagli studenti dell’Istituto Professionale Telese che verranno vagliate dal Comitato Scientifico della Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Se verrà accettata la candidatura di Ischia, uno di questi diverrà il logo ufficiale della competizione.