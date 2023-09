Lavori al cimitero di Panza prima del 2 novembre

Ugo De Rosa | L’Amministrazione comunale di Forio ha deciso di procedere a una serie di interventi nel cimitero di Panza per migliorarne il decoro, anche in vista dell’approssimarsi del 2 novembre.

Tre distinti interventi già affidati dal responsabile dell’VIII Settore Tecnico arch. Marco Raia.

Nel primo caso si procederà a lavori di manutenzione ordinaria. Raia riferisce in determina che a seguito della richiesta pervenuta dal consigliere delegato ai cimiteri ha disposto, «visto anche l’approssimarsi delle festività di commemorazione dei defunti, che il dipendente Geom. Dario Amoroso effettuasse un accurato sopralluogo al cimitero comunale di Forio per quantificare le opere di manutenzione ordinaria a farsi». Il costo dei lavori calcolato da Amoroso ammonta a 18.553,85 euro oltre Iva. Data l’urgenza e l’importo, Raia ha proceduto con affidamento diretto alla ditta locale specializzata “Carandente Carlo”. La spesa complessiva, Iva compresa, è di 22.635,70 euro.

Gli interventi non finiscono qui. Si procederà infatti anche alla sistemazione esterna del cimitero di Panza, con la realizzare un tappeto erboso nell’aiuola a ridosso dei loculi di ultima costruzione. Per la piantumazione del tappeto, Raia ha richiesto un preventivo alla ditta “Della Speranza Claudio”, che ha offerto il costo netto di 9.000 euro per una serie di interventi: «Eliminazione piante infestanti; Spostamento piante; Vangatura del suolo; Livellamento; Piantumazione circa mq 300 di prato varietà “Florida”; Utilizzo di ammendanti per favorire l’attecchimento». Raia ha richiesto uno sconto e Della Speranza ha accettato, per cui il costo è sceso a 8.100 euro netti. La spesa totale per l’affidamento ammonta dunque a 9.882 euro.

Il tappeto erboso andrà ovviamente irrigato e quindi si è reso necessario affidare anche i lavori di realizzazione dell’impianto di irrigazione. In questo caso il preventivo è stato richiesto alla ditta locale “Impiantistica Nettuno S.n.c. di Monichetti Salvatore & C.” e ritenuta congrua l’offerta di 5.200 euro oltre Iva. Spesa totale 6.344 euro.

Dopo questi interventi, il cimitero della frazione sarà pronto ad accogliere i parenti dei defunti, che in particolare vi si recheranno in massa nei giorni delle festività di inizio novembre.