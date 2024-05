Lacco, progetto per il costone settentrionale di Montevico

Il Comune di Lacco Ameno procede nelle attività finalizzate alla messa in sicurezza dell’area di Montevico a seguito dell’alluvione del 26 novembre 2022. Intervento urgente inserito nella Ordinanza del Commissario Legnini n.9 del 10 marzo 2023 e finanziato con le risorse stanziate. Il lotto esecutivo per cui verrà ora avviata la progettazione è denominato “Completamento delle opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico”. Su proposta del rup arch. Roberto Lupa, il Responsabile del III Settore arch. Vincenzo D’Andrea con determina a contrarre ha ufficializzato l’affidamento diretto dell’incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. Il progettista individuato è l’ing. Filippo Cozzolino con studio a Torre del Greco, che svolgerà l’incarico per l’importo di 8.595,70 euro oltre Iva e Cassa. D’Andrea ha dunque impegnato la spesa complessiva di 10.906,23 euro.