Lacco, pagata l’Agenzia per l’assunzione degli ormeggiatori

Com’è noto il Comune di Lacco Ameno, per perfezionare la gestione diretta del porto turistico ha previsto l’assunzione per tre mesi di tre ormeggiatori/guardiani a tempo pieno. Una iniziativa con cui Giacomo Pascale ha soddisfatto diverse “esigenze”. Per il reperimento delle figure professionali ci si è affidati a una agenzia di somministrazione di lavoro.

A suo tempo il responsabile del Settore Finanziario-Tributario dott. Domenico Barbieri richiamava la delibera di Giunta del 4 settembre relativa al Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 e alle assunzioni a tempo determinato per il 2024 prevede proprio «l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 figure professionali mediante contratto di somministrazione lavoro, per n. 3 mesi nell’anno 2024, e precisamente n. 3 unità, con profilo di Ormeggiatore/Guardiano, inquadrate nell’Area degli operatori esperti (ex cat. B), nell’ambito del II Settore Finanziario-Tributario».

E motivava la decisione delle assunzioni con contratti di lavoro flessibile con motivi di celerità. Tramite indagine di mercato aveva individuato l’Agenzia per il Lavoro “Lavorint” di Milano, a cui aveva affidato il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per 31.165,99 euro. Importo presunto, in quanto «l’importo dell’affidamento del servizio di somministrazione lavoro alla ditta affidataria ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall’Amministrazione».

Ora Barbieri dà atto che il servizio è stato regolarmente eseguito. La fattura presentata dall’agenzia milanese per l’attività fin qui svolta tuttavia è di minore importo, ovvero 8.897,41 euro Iva compresa. E il responsabile del Settore ha proceduto a liquidarla.