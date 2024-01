Lacco, lavori alla Via Vecchia Montevico

Il Comune di Lacco Ameno si è attivato per far eseguire dei lavori di riqualificazione e manutenzione ordinaria alla Via Vecchia Montevico, nello specifico interventi di messa in sicurezza e ripristino della scala e del paramento faccia a vista, «con la finalità di eliminare eventuali rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità», come evidenzia il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea.

L’Ufficio tecnico comunale ha calcolato il costo in 12.241,95 euro come importo dei lavori soggetto a ribasso, mentre la spesa complessiva ammonta a 30.378,45 euro.

Considerato l’importo sotto soglia, il rup D’Andrea ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica TuttoGare del Comune, chiedendo un’offerta all’impresa “Arkis” di Volla. Il preventivo di 12.119,53 euro è stato ritenuto congruo e D’Andrea ha dunque proceduto ad affidare i lavori, impegnando la spesa complessiva di 36.912,36 euro Iva compresa.