Lacco Ameno, tutto pronto per la Festa di Santa Restituta. Affidato il servizio di noleggio e montaggio delle luminarie

In previsione della Festa di Santa Restituta in programma a metà maggio il Comune di Lacco Ameno si è dovuto attivare per l’allestimento delle tradizionali luminarie nel centro cittadino e nelle zone più significative del territorio. La Giunta ha dato mandato al responsabile del IV Settore Urbanistica ed Edilizia arch. Alessandro Dellegrottaglie di provvedere agli adempimenti necessari, ovvero l’affidamento del servizio, prevedendo una spesa massima di 25.000 euro.

Nella determina a contrarre il rup richiama la volontà espressa dall’Amministrazione comunale, i cui obiettivi strategici «includono l’attuazione di interventi finalizzati alla promozione e conoscenza del territorio comunale nelle sue componenti turistiche, culturali, religiose, alla valorizzazione delle tradizioni e manifestazioni appartenenti al patrimonio socio-culturale della comunità lacchese, che possono favorire un positivo ritorno al tessuto socio-economico; eientra in tali iniziative l’installazione di luminarie artistiche in occasione di eventi della tradizione locale, in quanto contribuiscono a rendere il comune accogliente, fungendo da attrattiva e richiamo di numerosi turisti e in tal senso rappresentano un valido incentivo alle attività ed all’intera economia locale».

In tale contesto, «in particolare, la festività di Santa Restituta rappresenta da sempre un’occasione per la valorizzazione delle tradizioni popolari e la promozione delle attività culturali e turistiche del Comune di Lacco Ameno». Dunque «come da tradizione, in occasione delle festività di Santa Restituta è volontà dell’Amministrazione Comunale decorare le Vie e le Piazze del paese con illuminazione artistica decorativa, confermando i valori tradizionali legati alle suddette festività molto importanti per la vita sociale della comunità».

Per affidare il servizio di noleggio, manutenzione, montaggio e smontaggio delle luminarie l’arch. Dellegrottaglie si è avvalso della trattativa diretta sull’importo a base di gara di 20.490 euro oltre costi della manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Contattando mediante la piattaforma telematica TuttoGare del Comune la ditta “Criscuolo” di Lusciano in provincia di Caserta. L’offerta di 13.770,80 euro netti è risultata vantaggiosa e il rup ha formalizzato l’affidamento per l’importo contrattuale di 20.420,80 euro oltre Iva. La spesa complessiva impegnata ammonta a 24.913,38 euro e rientra dunque nel tetto massimo fissato dalla delibera di Giunta.