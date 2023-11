La tecnologia al servizio del lavoro: scopriamo Geobadge HR

La tecnologia ci viene incontro in diversi settori: dall’istruzione all’intrattenimento, dal tempo libero alla pulizia in casa, dalla cura della persona alla vita lavorativa. La gestione del personale e di tutto ciò che ruota attorno a dipendenti, buste paga, rimborsi, ferie e ore lavorative può essere ad esempio amministrato e gestito in modo semplice e automatico attraverso il software Geobadge HR. I vantaggi e le funzionalità sono davvero inaspettati e l’utilizzo, sia attraverso software che attraverso app per dispositivi mobili, è molto semplice e intuitivo: scopriamolo insieme attraverso tutte le sue funzioni e vediamo perché è così vantaggioso usarlo.

Le funzioni di Geobadge HR

Geobadge HR rappresenta tecnologia e innovazione applicate alla gestione del personale di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. Il software non solo permette di ottimizzare e rendere più efficienti i tempi, ma consente anche di rilevare e rendicontare diversi aspetti della vita lavorativa di dipendenti di ogni genere in modo davvero semplice. Ma quali sono le funzioni di Geobadge HR?

Rilevare : il software di monitoraggio e gestione permette di rilevare le presenze e le attività dei dipendenti dandone un quadro completo all’ufficio di amministrazione e contabilità.

: il software di monitoraggio e gestione permette di rilevare le presenze e le attività dei dipendenti dandone un quadro completo all’ufficio di amministrazione e contabilità. Gestire : Geobadge HR ti permette di gestire con velocità le fasi per la richiesta di ferie e permessi di lavoro in modo da rendere il tutto più veloce ed efficiente.

: Geobadge HR ti permette di gestire con velocità le fasi per la richiesta di ferie e permessi di lavoro in modo da rendere il tutto più veloce ed efficiente. Elaborare : grazie a Geobadge HR è possibile elaborare arrotondamenti e causali ore paghe in modo da preparare le buste paga con pochi passaggi e inviarle al commercialista per i pagamenti dei compensi mensili.

: grazie a Geobadge HR è possibile elaborare arrotondamenti e causali ore paghe in modo da preparare le buste paga con pochi passaggi e inviarle al commercialista per i pagamenti dei compensi mensili. Analizzare : tutti i dati rilevati possono essere trasformati in report e statistiche dettagliate di mese in mese, in modo da avere un quadro completo dell’attività lavorativa di ogni dipendente, delle ore lavorate, di assenza e della quantità e qualità delle attività svolte durante la giornata di lavoro.

: tutti i dati rilevati possono essere trasformati in report e statistiche dettagliate di mese in mese, in modo da avere un quadro completo dell’attività lavorativa di ogni dipendente, delle ore lavorate, di assenza e della quantità e qualità delle attività svolte durante la giornata di lavoro. Inviare buste paga e CU: Geobadge HR è anche in grado di inviare le buste paga direttamente al dipendente dopo aver caricato il file unico ricevuto dal consulente.

In quali settori lavorativi è utile il software Geobadge HR?

L’utilità della suite Geobadge HR non si ferma alle grosse aziende ma si estende a settori lavorativi e tipologie di strutture lavorative differenti ed eterogenee. È infatti utilizzato nelle cooperative di produzione servizi e lavoro e nelle cooperative sociali, può essere utilizzato in negozi di diversi settori merceologici, centri commerciali e store in franchising, ma anche all’interno di imprese edili per verificare la presenza dei lavoratori in ogni singolo cantiere.

Anche i settori legati alla ristorazione, e alle strutture ricettive come ristoranti, bar, hotel e catene alberghiere di qualsiasi dimensione, possono avvantaggiarsi delle funzioni di Geobadge HR in modo da velocizzare e automatizzare dati mensili, buste paghe e comunicazioni di servizio ai propri dipendenti.

Sul sito geo-badge.com è possibile avere una panoramica completa di tutti i settori dove il software di gestione del personale può risultare di grande utilità, oltre che un’anteprima su tutte le funzionalità aggiuntive che sono da poco state integrate.

Perché utilizzare un software di gestione del personale? Ulteriori vantaggi

L’utilizzo di un software di gestione del personale come Geobadge HR offre diversi vantaggi per le aziende di qualsiasi tipo. Grazie al software, infatti, è possibile automatizzare molte attività manuali legate alla gestione dei dipendenti, come la registrazione delle presenze, la gestione delle ferie, il calcolo delle ore per le paghe e la generazione di report.

Inoltre, è possibile creare un accesso centralizzato alle informazioni relative ai dipendenti in un unico luogo. Ciò permette di semplificare la gestione delle risorse umane, di facilitare la ricerca di dati specifici e di migliorare la trasparenza.

Anche la gestione delle presenze e delle attività risulta semplificata perché diventa possibile tenere traccia delle presenze e gestire le assenze in modo preciso. La gestione del personale tramite software e App specializzati consentono di creare una valutazione delle prestazioni semplificata, in modo da monitorare l’avanzamento dei lavori e condurre revisioni periodiche che vanno a migliorare la produttività e a rendendo il personale più efficiente.

L’automazione dei processi, la riduzione dei documenti cartacei e la semplificazione delle attività amministrative consentono di risparmiare tempo e risorse in modo da dare l’opportunità al personale delle risorse umane di concentrarsi su attività aggiuntive.

Molti dei software di gestione del personale possono anche includere degli strumenti di comunicazione interna che facilitano la collaborazione tra i dipendenti e il flusso di informazioni all’interno dell’azienda ed è possibile utilizzarli anche per produrre documenti di analisi e reportistica che consentono di avere una gestione chiara dei dipendenti e sulle risorse umane, supportando decisioni basate su dati concreti e precisi.

In sostanza, l’uso di un software di gestione del personale può portare ad una maggiore efficienza operativa, ad una migliore gestione delle risorse umane e ad una migliore esperienza complessiva sia per i dipendenti che per l’azienda. È ovviamente fondamentale scegliere il software giusto in base alle esigenze specifiche dell’azienda e garantire una corretta implementazione e formazione per massimizzarne i benefici.