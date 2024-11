La sera dei miracoli

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli. È il 9 novembre: 35 anni dalla caduta del muro di Berlino. Quante speranze! E quante disillusioni! Col muro caddero le ideologie. Perlomeno così si disse. Alcune però restarono in piedi e godono ancora di ottima salute: il capitalismo, le religioni fondamentaliste, le ventate tecnocratiche che soffiano nelle vele della competitività.

Pensavamo di aver abbandonato quest’ultimo termine quando la strategia di Lisbona nel 2000 mirò a fare dell’Europa “l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010, capace di una crescita economica sostenibile, accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”. E quando a Göteborg poco dopo le questioni della sostenibilità apparvero -non per chi si occupava di ambiente, di economia e di società- nella loro drammatica urgenza e ci resero consapevoli di una svolta epocale. “Lasciare alle future generazioni un mondo non peggiore di quello che abbiamo trovato” è il primo punto del protocollo licenziato in quella sede. E se da una parte esso rappresenta un imperativo etico non più eludibile, dall’altra è un vero e proprio “understatement” rispetto a quando speravamo con fiducia e passione di poter costruire “un mondo migliore”!

Una condizione oggi del tutto diversa da allora e che ci costringe a tracciare sempre di nuovo la rotta – come titola un bel libro di Bruno Latour – in una sfida più difficile oggi che ieri, soprattutto per i più giovani!

È il 9 novembre … è sera. A Piazza degli Eroi mi sovrasta un enorme albero di Natale! Mi sono perso un mese? Una volta si scoprivano i presepi all’Immacolata (8 dicembre) quando gli zampognari finivano la sua Novena! Cosa è successo? Alle ideologie è subentrato il “mercato”, che ha sue leggi ferree: favorire commerci e presenze turistiche, anche con un albero che più che “di Natale” sembra “della cuccagna”.

Nel silenzio canticchio “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla:

“Si muove la città

Con le piazze e i giardini e la gente nei bar

Galleggia e se ne va

Anche senza corrente camminerà

Ma questa sera vola

Le sue vele sulle case sono mille lenzuola

Ci sono anche i delinquenti

Non bisogna avere paura ma stare un poco attenti

(…) Lontano una luce diventa sempre più grande

Nella notte che sta per finire

È la nave che fa ritorno

Per portarci a dormire”.

Così Gesù Bambino qui nascerà, come ogni anno e di nuovo in una “mangiatoia”: non quella di Betlemme!