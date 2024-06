La Giunta di Serrara Fontana modifica il fabbisogno di personale

All’Ufficio Tecnico del Comune di Serrara Fontana retto dall’arch. Alessandro Vacca serve ulteriore “forza lavoro” per i numerosi adempimenti legati agli interventi urgenti di messa in sicurezza approvati dal Commissario Legnini e ai progetti finanziati dal Pnrr. L’Amministrazione comunale guidata da Irene Iacono ha così approvato la prima modifica al piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2024-2026. La delibera di Giunta che decide una nuova assunzione a tempo determinato fa riferimento alla precedente deliberazione, a cui «era allegato foglio di calcolo spese di personale, dichiarazioni sulle insussistenza di eccedenze di personale redatte da ciascun responsabile di settore nonché attestazione sul rispetto dei parametri contabili e degli equilibri redatto da parte del responsabile del Servizio Economico Finanziario». Nel piano «veniva autorizzato il ricorso per il triennio 2024/2026 alle eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto» dalla normativa vigente.

Esigenze che sono appunto emerse. La Giunta infatti dà atto «che per far fronte alla mole di lavoro che incombe sul settore IV in concomitanza con le nuove progettualità tese ad attuare il programma di interventi approvato dalla struttura commissariale a seguito degli eventi emergenziali del 26.11.2022 e connesse alla attuazione del Pnrr si rende opportuno investire risorse per rinforzare i servizi afferenti al predetto settore». Viene evidenziato che «con riferimento al personale a tempo determinato, che la spesa sostenuta, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009 risulta pari ad euro 28.210,37 come attestato dal responsabile del Settore III». La nuova assunzione è dunque possibile, decidendo di «integrare la programmazione del fabbisogno del personale per il Comune di Serrara Fontana 2024/2026 prevedendo una assunzione per mesi 6 di un dipendente assunto ex art. 110 comma 2 del TUEL».

Un’assunzione che rientra nei limiti del calcolo di spesa del personale allegato alla precedente deliberazione n. 69/2024. Acquisito il parere favorevole del revisore unico dei conti, la Giunta ha dunque deliberato «Di approvare la prima modifica al piano di fabbisogno del personale anno 2024/2026 confermando il piano già approvato ed integrandolo prevedendo per il 2024 una assunzione a tempo determinato ex art. 110 Tuel comma 2 di una unità da assegnare al Settore IV». Precisando che «la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale».