La carica di Iacono e Loffredo: Stani tra tagli e opacità politica…

A margine della seduta del Consiglio comunale di Forio dell’11 agosto il consigliere Vito Iacono ha rimarcato diverse criticità: «La prima considerazione, in barba a questa pacificazione che non si capisce cosa voglia significare, è che, allo stato attuale, non c’è stata nessuna occasione anche di una conferenza dei capigruppo. D’altronde non si capisce i gruppi quali siano: è stato autorizzato un gruppo di Fratelli d’Italia che non si è costituito perché gli accordi pre-elettorali non prevedevano l’istituzione di gruppi. Sarebbe opportuno che il sindaco, che abusa sempre del termine “trasparenza”, ci facesse capire cosa significa e quali sono gli accordi pre-elettorali: sarebbe stato bene informare l’elettorato di quali erano i loro accordi visto che stanno emergendo in Consiglio comunale.

Anche sulla nomina della “Commissione paesaggio” non mi risulta, almeno per quanto mi riguarda, un’interlocuzione che preveda una condivisione di quelle che sono le strategie e le modalità d’individuazione delle risorse che ne farebbero parte. Per il resto, ci sono tante perplessità su quali sono le modalità d’individuazione dei debiti fuori bilancio, se c’è anche lì una strategia per la definizione delle priorità. L’acquisto del terreno per edilizia scolastica e impianti sportivi, la perizia di stima, l’uso dell’immobile o la possibilità di utilizzarlo lasciano non poche perplessità. Anche sull’opportunità di contrarre un mutuo: sono tante le opportunità che oggi offre la finanza agevolata per la realizzazione delle opere, l’acquisto dei terreni, non siamo costretti ad indebitare l’Ente per comprarlo».

LOFFREDO

Anche a margine del Consiglio comunale di venerdì 11 agosto ha tenuto banco il botta e risposta tra il sindaco Stani Verde e l’opposizione.

In merito alla polemica sui centri estivi, il consigliere Mimmo Loffredo ci ha precisato: «Desidero rispondere a Stani Verde per quanto riguarda i voucher per i bambini disabili e il loro mantenimento durante l’estate. Le carte le sappiamo leggere bene e abbiamo i piedi per terra, nel senso che siamo vicini alla realtà e non alla fantascienza o ad un’amministrazione festaiola, come l’ho definita ultimamente: sembra che la vita sia una festa continua, ma i problemi reali della gente sono ben altri. L’amministrazione di Stani Verde ha spalmato i 300 euro che noi davamo in 4 settimane in 6 settimane. Ho sentito molte mamme lamentarsi che non si possono permettere di mantenere i loro bambini per queste attività in 4 settimane, figurarsi in 6.

Questa decisione ha danneggiato le famiglie che, chiaramente, non fruiranno di 6 settimane, ma di 3 o 4 come quando c’eravamo noi. Per quanto riguarda il pulmino, non lo compreranno, ma daranno una piccola quota, cosa che volevamo fare anche noi: addirittura Francesco Del Deo voleva comprarlo per intero e stavamo vedendo come ottenere le risorse finanziarie. Stani Verde deve sapere che sappiamo leggere bene le carte e che siamo vicini alle persone. Loro continuano a fare i festaioli e va bene per il periodo estivo, ma l’inverno sta per arrivare e i problemi dei bambini disabili aumentano, così come quelli delle altre persone: non dimentichiamoci della montagna da mettere in sicurezza che non è stata presa in considerazione. L’ho detto anche in Consiglio comunale, perché stiamo rischiando di perdere tanti soldi e saremo costretti ad interpellare la Corte dei Conti».