Ischia, via libera alla rotatoria di “Sant’Anna”

Ugo De Rosa | Enzo Ferrandino ha compiuto un passo avanti per la realizzazione della rotatoria di “Sant’Anna”. Un progetto che fa il paio con quello dell’area di interscambio e sosta e del capolinea dei bus a Fondobosso. Iniziative destinate rivoluzionare la viabilità nel comune d’Ischia.

Ora la Giunta ha approvato il progetto definitivo, che verrà finanziato in parte con un vecchio mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e non utilizzato e per la restante parte con l’accensione di un nuovo mutuo.

Nella delibera di Giunta si evidenzia che «è prevalente interesse pubblico la salvaguardia della circolazione stradale e la prevenzione dagli incidenti stradali, nonché garantire la viabilità del territorio».

Ricordando le iniziative fin qui intraprese: «L’Amministrazione comunale ha mostrato grande attenzione alla sicurezza stradale, realizzando diverse opere infrastrutturali quali, l’installazione di impianti semaforici c.d. “intelligenti”, eliminando al contempo le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di una rotatoria presso la SS. 270, che ha favorito l’eliminazione di punti di conflitto e criticità tra correnti veicolari e nello stesso tempo ha consentito il ridurre i tempi di percorrenza e la fluidificazione del traffico, mentre altre opere pubbliche sono, ancora, in corso di realizzazione».

La realizzazione della rotatoria, «pertanto, riveste particolare interesse pubblico, in quanto volto a migliorare la fruibilità del centro abitato».

Il progetto definitivo denominato “Intervento di miglioramento della sicurezza stradale dell’intersezione urbana a raso tra Via Michele Mazzella e Via Fondobosso e via Fasolara mediante la realizzazione di una rotatoria compatta” è stato redatto dall’arch. Consiglia Baldino e presenta un importo complessivo di 481.070 euro, di cui 350.965 per i lavori soggetti a ribasso.

La Giunta ricorda poi che «il Comune ha attualmente acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo contratto dall’Ente e non ancora erogato, per la realizzazione del progetto denominato: “Riqualificazione della viabilità e della sicurezza stradale. Rotatorie alle intersezioni con ex SS 270 e Via B. Cossa ed ex SS 270 e Via M. Mazzella”, per le quali non è stata avviata la procedura di gara».

L’importo di questo mutuo ammonta a 200.489 euro e l’Amministrazione intende proseguire i lavori di quel progetto con uno più dettagliato.

La possibilità di utilizzare vecchi mutui per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari consente di evitare nuove forme di indebitamento. In questo caso, però, la somma giacente non è sufficiente a coprire l’intera spesa e dunque dovrà essere erogata con l’accensione di un nuovo mutuo dell’importo di 280.581 euro.

Nell’approvare il progetto definitivo la Giunta ha dovuto anche procedere alla variazione di bilancio in via d’urgenza, da sottoporre poi al vaglio del Consiglio comunale, e alla contestuale integrazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025. L’arch. Baldino dovrà curare le procedure presso la Cassa DD.PP., mentre rup è stato nominato l’arch. Carmine Prevenzano.