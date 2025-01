Ischia, una stazione metereologica all’Arenella

Il Comune d’Ischia installerà una seconda stazione metereologica nella zona dell’Arenella dopo quella già acquistata negli anni scorsi.

Come ricorda il responsabile del Servizio 7 competente alla Protezione Civile ing. Luigi De Angelis, «negli ultimi anni l’Isola di Ischia è stata interessata da eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno cagionato notevoli danni all’intero territorio; in caso di condizioni meteorologiche avverse, in particolare, si possono verificare temporali forti con conseguente possibile dissesto idrogeologico diffuso, con instabilità di versante, frane e colate rapide di fango nonché raffiche di vento molto forti».

Circostanze purtroppo ben note. Dunque si rende necessario monitorare i fenomeni metereologici e per l’installazione è stata scelta l’Arenella, particolarmente soggetta alle conseguenze del dissesto idrogeologico, come dimostrò la frana del Monte Vezzi.

De Angelis ha proceduto con ordine di acquisto diretto sul Mepa alla medesima ditta che già aveva fornito la prima stazione meteorologica, la “Bitpoi” di Camerata Picena in provincia di Ancona. L’importo del contratto per l’acquisto della stazione Davis Vantage 2 pro plus 24H, con relativi accessori, software e installazione, ammonta a 4.150 euro oltre Iva, per una spesa complessiva di 5.063 euro.