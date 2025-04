Olympic Judo Forio: dall’isola di Ischia all’European Cup di Judo!!

I nostri amici della Olympic Judo Forio sono in viaggio direzione Lignano Sabbiadoro per la EJU European Cup Juniores 2025!

“In bocca al lupo a Christian Di Maio – ci scrivono – Perche’ in fondo l’importante é non prendersi mai troppo sul serio. Ed in questo il nostro Christian e’ il top! Questi siamo noi!!!

Judo Forio isola d’Ischia, sempre presenti con i nostri ragazzi in competizioni Nazionali ed Internazionali di Vertice”.