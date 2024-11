Ischia, potenziati i servizi educativi per l’infanzia. Il Comune trasferisce all’Ambito N13 199mila euro

In qualità di Comune capofila dell’Ambito sociale N13 il Comune d’Ischia si è visto assegnare la quota di contributo prevista dal decreto ministeriale del 2024 che stanzia risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. Risorse che vanno ad aggiungersi al Fondo di Solidarietà Comunale.

La Giunta nella delibera approvata, tra gli interventi da attuare prevede innanzitutto un potenziamento delle Sezioni Primavera per l’anno scolastico in corso e l’istituzione di micronidi. Si evidenzia infatti che in considerazione del contributo, «ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2024 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia, come riportato nella colonna “Utenti aggiuntivi 2024” del citato allegato alla Nota metodologica».

I Comuni «sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia». E’ prevista anche una scheda di monitoraggio e rendicontazione per la definizione del livello dei servizi offerto. Ebbene, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno, la dotazione della quota del F.S.C. 2023 assegnato al Comune di Ischia per il potenziamento degli asili nido/servizi educativi per l’infanzia è pari a 199.373,21 euro. Le risorse «sono assegnate al fine del raggiungimento dell’obiettivo di servizio relativo all’incremento di 26 posti nido nel 2024». Il raggiungimento deve essere certificato attraverso la compilazione dell’apposita relazione consuntiva entro il mese di maggio 2025.

In termini di utenti aggiuntivi dunque il Comune d’Ischia adotta le misure di potenziamento «favorendo l’incremento del numero di bambini che può accedere ai servizi educativi per l’infanzia, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia, con particolare attenzione a quelle con basso reddito per sostenere le stesse nella spesa connessa alla retta di frequenza», trasferendo all’Ambito N13 le risorse aggiuntive F.S.C. 2024 “Obiettivo di Servizio asili nido” appunto per 199.373,21 euro.

Due gli interventi previsti su cui vengono ripartite le risorse: 1. Euro 125.202,33 per i Servizi Educativi: Sezioni Primavera 1-2-3 del Centro Polifunzionale sito in via Morgioni, 92 per l’anno scolastico 2024/2025; 2. Euro 74.170,88 Servizi Nido e Integrativi al Nido di cui al Catalogo Servizi approvato dalla Regione Campania, da spendere presso l’Albo dei soggetti autorizzati e accreditati istituito presso l’Ambito N13, destinati alle famiglie residenti nel Comune di Ischia.

Complessivamente sono dunque previsti nidi e micronidi comunali in gestione diretta ed esternalizzata, nidi e micronidi privati e sezioni primavera.

Inoltre la coordinatrice dell’Ambito N13 dott.ssa Irene Orsino viene autorizzata «ad utilizzare eventuali residui del Fondo Solidarietà Comunale per il potenziamento degli asili nido, annualità 2023 e 2024 al potenziamento degli interventi al punto “2” Servizi Nido e Integrativi al Nido».

La Giunta ha dunque deliberato il trasferimento all’Ambito N13 delle risorse aggiuntive e il Comune assolve in tal modo all’obbligo del raggiungimento del relativo obiettivo di servizio, dovendo prevedere un incremento pari a complessivi 26 posti nei servizi educativi, servizi nido e integrativi al nido per l’anno scolastico 2024-2025.

Gli ulteriori adempimenti vengono demandati alla coordinatrice dell’Ambito, che a seguito della trasmissione dei dati provvederà anche alla obbligatoria rendicontazione.