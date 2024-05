Il TAR blocca la “progressione verticale” della discordia a Lacco Ameno. Primo schiaffo a Pascale e Chiocca

Pisani e Monti 1, Chiocca e Pascale 0. E’ questo il primo risultato sulla progressione verticale dinanzi al TAR Campania. Nell’udienza che si è svolta ieri, il tribunale, nel prendere atto che la parte ricorrente, Pisani, “in data 7 maggio 2024 ha depositato motivi aggiunti con relativa istanza cautelare che sarà trattata alla camera di consiglio del 5 giugno 2024″; e, ritenuta opportuna la trattazione congiunta delle istanze cautelari correlate al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti” i giudici della sezione hanno deciso di rinviare la discussione. Nel frattempo, però, il primo dato che viene fuori è che il TAR ha disposto “la sospensione della procedura fino alla medesima

In altre parole e in parole semplici, il TAR ha bloccato tutta la procedure e non solo la posizione della Chiocca come aveva fatto, in autonomia, il Comune di Lacco Ameno in attesa di questa udienza.

L’ennesima paletta rossa che riceve l’amministrazione comune di Lacco Ameno che si aggiunge alle numerose ricevute, in questo settore, nei vari procedimenti intentati e falliti contro Perrella per la questione porto