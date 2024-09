Il Real Forio all’esame Nola, oggi la sfida alla big bianconera e all’ex Filosa

Quattro punti in due partite, un bottino ottenuto nei minuti finali delle prime uscite e prestazioni dal notevole valore tecnico contro due big del girone. Un inizio straripante che posiziona la squadra tra le grandi del torneo perché c’è una consapevolezza: il gruppo è forte. Il Real Forio, dopo il pareggio in extremis in trasferta contro l’Ercolanese, ha conquistato la prima vittoria in campionato contro il Gladiator.

Un gol di Iaccarino, in pieno recupero, ha consegnato a mister Carlo Sanchez il successo e ha aumentato l’autostima dei turchi. Sul cammino dei biancoverdi c’è un’altra corazzata della competizione, una formazione costruita per stare in alto e guidata da un allenatore reduce dal double (vittoria di campionato e Coppa) della scorsa stagione con la Sarnese. Il Nola di Francesco Farina è il nuovo avversario sul percorso degli isolani.

“Parliamo di una squadra nata per vincere, forse è la favorita numero uno, ha una grossa struttura di giocatori, allenata da un grande e vincente tecnico, oggi uno dei migliori nel panorama campano”, ha rivelato mister Sanchez a poche ore dal calcio d’inizio.

In casa Forio però si respira aria rinnovata, c’è la volontà di emergere dopo un’annata, quella passata, chiusa tra rammarico e spavento: “Al tempo stesso, noi siamo forti. Siamo una squadra importante, abbiamo un presidente e una società di grande spessore. C’è una grossa struttura anche nel tifo, con tanti foriani che ci stanno trascinando e che hanno la nostra stessa fame”.

L’AVVERSARIA

Allo stadio San Celemente di Casamarciano la truppa bianconera, a punteggio pieno dopo due partite, vuole continuare la sua marcia. Dopo aver superato la fase a gironi della Coppa, con due vittorie di misura, il Nola ha avuto un impatto positivo anche con il campionato, rispettando dunque il pronostico iniziale: battuto il Sant’Anastasia al debutto con una rete di Pozzebon, i ragazzi di Farina hanno bissato sul campo del Micri (2-3, ndr). Il presidente Giuseppe Langella, alla vigilia del match in programma, ha riferito: “È l’anno del Centenario, dobbiamo essere tutti uniti. Voglio che i tifosi ci stiano vicini, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Conosciamo il nostro obiettivo, è inutile nascondersi. Dobbiamo lottare con il coltello tra i denti per raggiungere il traguardo prefissato. Rispettiamo tutte le formazioni, ma siamo il Nola e puntiamo ad essere i più forti”.

Presentato il nuovo direttore sportivo Ciro Raimondo: “Sulla carta ci danno come una delle migliori formazioni, insieme ad almeno altre tre. Poi il campo dirà il suo verdetto. È stato scelto un tecnico che ha vinto tantissimo, è la dimostrazione che la proprietà vuole raggiungere un obiettivo importante. Non ci lasceremo sfuggire eventuali opportunità, siamo vigili sul mercato, ma deve capitare qualcosa più importante dei nostri. Chiedo ai tifosi di stare vicini alla squadra. Contro il Real Forio sarà una partita molto importante. Ribadisco un concetto: bisogna incontrare le grandi per capire il livello del Nola”.

Al netto di qualche disattenzione difensiva nell’ultima gara, la brigata bruniana concede poco ed è concreta negli ultimi metri. Protagonisti in estate di una campagna acquisti di assoluto valore, i bianconeri possono contare anche sulla vivacità di Filosa, grande ex di giornata, e sulla genialità di Varsi. Il talento ischitano ha raccontato: “Domenica sarà una partita tosta, sotto tutti i punti di vista. Loro sono reduci da una grande vittoria, hanno conquistato tre punti importanti contro il Gladiator. Il Real Forio è una squadra costruita per fare bene, questo mi fa molto piacere. Vedo un ottimo gruppo.

È una squadra allestita per fare un buon campionato. I direttori hanno fatto un grande lavoro. Sono sicuro che mister Sanchez sarà la scelta giusta”. A dirigere l’incontro sarà Raffaele Ruggiero della sezione di Salerno: il fischietto sarà coadiuvato da Salvatore Tartaglione di Napoli e da Francesco Pio Storelli di Nocera Inferiore.

La gara

Domenica 22 settembre 2024, Ore 15:30

Stadio San Clemente, Casamarciano

La terna arbitrale

Raffaele Ruggiero, Salerno;

Salvatore Tartaglione, Napoli;

Francesco Pio Storelli, Nocera Inferiore

I convocati

Portieri: Mazzella, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin

Centrocampisti Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Peluso

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Mosca, Raia, Verde