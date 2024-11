Il Comune ha pubblicato l’avviso ai genitori. Scuolabus a Ischia, “istruzioni per l’uso”

Fervono i “preparativi” per l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico istituito in via sperimentale dal Comune d’Ischia per l’anno in corso e destinato agli alunni delle scuole dell’obbligo: Circolo Didattico Ischia 1, Circolo Didattico Ischia 2 e Scuola Secondaria di primo grado Giovanni Scotti. Il servizio di scuolabus verrà svolto con modalità «in grado di andare incontro alle esigenze delle famiglie, in particolar modo per quelle residenti nelle zone periferiche, che sia anche un’opportunità per decongestionare il traffico veicolare nelle ore di ingresso e di uscita da scuola».

Adesso il Comune ha pubblicato l’avviso rivolto ai genitori per informarli sulle modalità di iscrizione e sulle tariffe che saranno praticate. Il servizio infatti non è gratuito, fatta eccezione per la fascia di reddito più bassa e per gli alunni diversamente abili. L’Ente informa «che a partire dal giorno 22/11/2024 sarà possibile inoltrare la domanda per l’iscrizione al servizio entro e non oltre il 02/12/2024 ore 18:00». La domanda «potrà essere inoltrata nei seguenti due modi: a) in via telematica, tramite gli strumenti di identificazione digitale SPID o CIE o CNS. Per la presentazione della domanda di iscrizione in via telematica l’utente interessato dovrà collegarsi al seguente link: https://sportellotelematico.comune.ischia.na.it/procedure%3Ac_e329%3Atrasporto.scolastico%3Biscrizione?source=4226

b) Compilando il modulo “MODELLO DI DOMANDA SCUOLABUS 2024-2025” e il modulo di “Delega al ritiro” – quest’ultimo se ritenuto – e presentandolo al Protocollo del Comune di Ischia – via Iasolino n. 1(aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00) o inviando tutto a mezzo pec: protocollo@pec.comuneischia.it».

L’avviso precisa inoltre: «Costituisce condizione di ammissibilità al servizio la compilazione del form di iscrizione in tutte le sue parti e l’inserimento degli allegati richiesti. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti sugli scuolabus. Verrà rispettato il seguente ordine decrescente di priorità: disabilità dell’alunno; partecipazione all’avviso di preiscrizione al servizio di trasporto scolastico anno 2024/2025 prot. 37446 del 07/08/2024; data di presentazione dell’istanza di iscrizione al servizio; maggiore distanza tra il domicilio e la scuola frequentata; Isee più basso. A parità di requisiti, si terrà conto dell’ora e data di presentazione della domanda». Si avverte inoltre che «gli alunni frequentanti il tempo/scuola “prolungato” non usufruiranno del servizio di scuolabus in uscita dalla scuola nei giorni dedicati al tempo prolungato».

LE TARIFFE

E veniamo ai costi: «Per ogni alunno fruitore del servizio è obbligatorio il pagamento di una quota fissa di iscrizione, pari a euro 10,00 e di una tariffa di contribuzione mensile determinata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). I pagamenti potranno essere effettuati con pagoPa».

Le tariffe mensili per l’a. s. 2024/2025 sono le seguenti a seconda delle fasce di contribuzione. Isee fino a 5.000 euro: 0; Isee da 5001 a 12.000: 15 euro per un figlio, 28 per due, 39 per tre, 44 per quattro; Isee da 12.001 a 20.000 euro: 24; 44; 63; 80; Isee oltre 20.000 euro: 32; 60; 87; 112. Leggermente scontate le tariffe per gli alunni che frequentano il tempo prolungato, non potendo usufruire del servizio in uscita. Sempre 0 euro per la prima fascia e di seguito 13,50; 25,20; 35,10; 39,60 per la seconda; 21,60; 39,60; 56,70; 72 per la terza; 28,80; 54; 78,30; 100,80 per la quarta.

Infine, come detto, «sono esenti dalla contribuzione gli alunni diversamente abili accertati ai sensi della L. 104/1992 (in caso di 1 o più fratelli iscritti al servizio, per gli stessi verrà calcolata la tariffa da pagare senza conteggiare l’alunno diversamente abile)».