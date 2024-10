Il cammino verso la Conoscenza, all’Antoniana il libro di Shajeer Kizhakkekara

L’incredibile racconto della vita di Shajeer ci guida in un affascinante viaggio evolutivo che illumina il nostro innato senso di meraviglia, risvegliando la curiosità del bambino interiore presente in ognuno di noi. L’autore si racconta con autentica semplicità accompagnandoci alla scoperta del suo magico mondo, il Wayanad nel Sud dell’India, dove la natura selvaggia della foresta fa da sfondo allo scorrere di una vita lenta tra villaggi tribali, rituali propiziatori, guaritori ayurvedici, astrologi, yogi e maestri spirituali.

Più di una semplice autobiografia, lo straordinario viaggio nell’esistenza dell’autore ispira ed invita a risvegliare la propria natura innata, incoraggiando un percorso di crescita personale e di comprensione più profonda di sé stessi in cui la danza intricata dell’Universo viene svelata in tutta la sua meraviglia e bellezza. Questo libro è un potente connubio di riflessione personale, verità universali e saggezza senza tempo che giace dormiente in ognuno di noi e attende solo di essere risvegliato.

L’AUTORE. Shajeer Kizhakkekara nasce nel 1981 a Kalpetta in Kerala, nel Sud dell’india e cresce in un piccolo villaggio circondato dalla foresta, a stretto contatto con le comunità tribali locali. L’incredibile vita di Shajeer, in parte raccontata in questa sua prima opera letteraria, è scandita da grandi viaggi ed esperienze formative molto diverse tra loro. Attualmente vive e lavora in Italia.

Dal 2008 gestisce il centro Vedaguru, che si occupa di diffondere l’antica scienza ayurvedica attraverso viaggi di formazione in India che offrono contestualmente l’opportunità di fare esperienze autentiche ed immersive nelle tradizioni locali del Wayanad. Nel 2019 dà vita a Tribalosophy per diffondere nel mondo l’antica saggezza tribale indiana con l’intento di offrire utili strumenti di crescita personale e spirituale e di costruire una rete umana forte e consapevole.