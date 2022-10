Gran Bretagna Rishi Sunak sarà il nuovo primo ministro

ROMA (ITALPRESS) – Rishi Sunak è stato eletto nuovo leader del partito Conservatore. Di conseguenza sarà il nuovo primo ministro britannico. Era stato sconfitto alle primarie di agosto dal’uscente Liz Truss, ma ora ha ottenuto il sostegno dei parlamentari Tory, anche perchè la sua era l’unica candidatura dopo che Penny Mordaunt si è ritirata all’ultimo momento. Sunak sarà il più giovane primo ministro britannico nella storia politica moderna con i suoi 42 anni, un anno in meno dell’attuale detentore del record David Cameron, che aveva 43 anni quando è diventato premier nel 2010. Inoltre sarà il primo primo ministro non bianco del Regno Unito in assoluto. Sarà anche il quarto primo ministro consecutivo – dopo Theresa May, Johnson e Truss – a prendere il potere senza elezioni generali. Sono infatti passati 12 anni dall’ultima elezione che ha portato direttamente a un cambio della guardia, nel 2010, quando Cameron è entrato in carica a capo di una coalizione conservatore-liberaldemocratica, in sostituzione del governo laburista di Gordon Brown.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-