Giulio Migliaccio è il primo nato del 2023. L’appello di mamma Arnalda: “Partorite al Rizzoli”

Elena Mazzella | Alle 19.53 del primo gennaio, Giulio Migliaccio, 3,535kg di benessere è venuto alla luce. Una festa per mamma Arnalda Falco e papà Pierpaolo che, finalmente, possono abbracciare il loro piccolo.

Una festa per il Rizzoli che, in questo difficile 2023, raccoglie la sfida contro le nascite in terraferma. Una pratica antipatica e poco felice che vede il nostro ospedale penalizzato. Dal dottor Santagata a tutto lo staff di ginecologia fino alla pediatria con il primario Geppino Parisi e la dottoressa Rosanna Ambrosino questo Capodanno si è colorato d’azzurro.

Mamma Arnalda, già protagonista di una bella pagina di difesa e orgoglio contro la violenza sulle donne, è felicissima: “Speriamo porti fortuna all’isola in questo momento di sconforto generale. Che Giulio sia il simbolo di una rinascita per tutti e, soprattutto, sia da incoraggiamento per incentivare le nascite che sono in calo tremendo…. Per me il 2022 è finito troppo presto“

Arnalda è arrivata in ospedale questa mattina insieme con Pierpaolo (che ha assistito al parto) e, dopo un travaglio in regola, nel pomeriggio la gioia più grande.